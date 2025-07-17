“Sağa Çekip Düşüneceksin!” Dedirten En Efsane Araba Yazılarını Paylaşanlar

Araba arkası yazıları kimi zaman güldürür, kimi zamansa hüzünlendirir... Trafikte dahi olsa güzünüzden kaçmayan bazı ikonik sözler arasından seçmeler ise sosyal medyadan geldi. 'Öyle ağır bir söz söyleyin ki okuyan sağa çekip 5 dakika kendine gelemesin' diyen @vissnekurusu kullanıcı adlı hesap birbirinden ilginç yazıları akıllara getirdi.

İşte sosyal medya kullanıcılarından seçmeler...