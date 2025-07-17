“Sağa Çekip Düşüneceksin!” Dedirten En Efsane Araba Yazılarını Paylaşanlar
Araba arkası yazıları kimi zaman güldürür, kimi zamansa hüzünlendirir... Trafikte dahi olsa güzünüzden kaçmayan bazı ikonik sözler arasından seçmeler ise sosyal medyadan geldi. 'Öyle ağır bir söz söyleyin ki okuyan sağa çekip 5 dakika kendine gelemesin' diyen @vissnekurusu kullanıcı adlı hesap birbirinden ilginç yazıları akıllara getirdi.
İşte sosyal medya kullanıcılarından seçmeler...
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Şöyle güzel bir yazı görmeyeli çok olduysa, bu içerik tam size göre!
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İşte, her şeyi başlatan o X paylaşımı 👇
"Ahım tespih olsun" 👇
"Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor." 👇
"Kolay olsaydı..." 👇
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"Her yaşayan sağ sayılmaz..." 👇
"Beni bile kaybettin." 👇
"Hatırla demiyorum zaten unutamazsın" 👇
"Başka teknenin küreği olan..." 👇
"Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap" 👇
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Ah be... 👇
"Kirpiklerinin sayısını bilirim..." 👇
Konuş be delikanlı... 👇
"Her gün bir şeyini bir gün her şeyini..." 👇
Ağır olmadı mı bu? 👇
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Büyük vaatler: "Yakalarsan seninim" 👇
"Bize yakışmaz" 👇
Allah korusun diyelim... 👇
"Ortak günahlarımız var..." 👇
"Dünya denen çürük iplik..." 👇
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Acı gerçekler... 👇
Efsaneyi hatırlayalım: "Senin yerin her zaman..." 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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