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“Sağa Çekip Düşüneceksin!” Dedirten En Efsane Araba Yazılarını Paylaşanlar

“Sağa Çekip Düşüneceksin!” Dedirten En Efsane Araba Yazılarını Paylaşanlar

Twitter Sosyal Medya araba
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 10:53

Araba arkası yazıları kimi zaman güldürür, kimi zamansa hüzünlendirir... Trafikte dahi olsa güzünüzden kaçmayan bazı ikonik sözler arasından seçmeler ise sosyal medyadan geldi. 'Öyle ağır bir söz söyleyin ki okuyan sağa çekip 5 dakika kendine gelemesin' diyen @vissnekurusu kullanıcı adlı hesap birbirinden ilginç yazıları akıllara getirdi. 

İşte sosyal medya kullanıcılarından seçmeler...

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Şöyle güzel bir yazı görmeyeli çok olduysa, bu içerik tam size göre!

Şöyle güzel bir yazı görmeyeli çok olduysa, bu içerik tam size göre!

Hazırsanız, birbirinden ilginç araba arkası sözleriyle biraz hayatı sorgulayacağız biraz da eğleneceğiz.

İşte, her şeyi başlatan o X paylaşımı 👇

İşte, her şeyi başlatan o X paylaşımı 👇
twitter.com

Tabii gerisi çorap söküğü gibi geldi. Meğer ne çok söz varmış içimizde söylenmeyi bekleyen.

"Ahım tespih olsun" 👇

"Ahım tespih olsun" 👇
twitter.com

"Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor." 👇

"Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor." 👇
twitter.com

"Kolay olsaydı..." 👇

"Kolay olsaydı..." 👇
twitter.com
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"Her yaşayan sağ sayılmaz..." 👇

"Her yaşayan sağ sayılmaz..." 👇
twitter.com

'Her yaşayan sağ sayılmaz diri diri ölen de var. Derdi bilinmesin diye öle öle gülen de var'

"Beni bile kaybettin." 👇

"Beni bile kaybettin." 👇
twitter.com

"Hatırla demiyorum zaten unutamazsın" 👇

"Hatırla demiyorum zaten unutamazsın" 👇
twitter.com

"Başka teknenin küreği olan..." 👇

"Başka teknenin küreği olan..." 👇
twitter.com

"Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap" 👇

"Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap" 👇
twitter.com
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Ah be... 👇

Ah be... 👇
twitter.com

"Kirpiklerinin sayısını bilirim..." 👇

"Kirpiklerinin sayısını bilirim..." 👇
twitter.com

Konuş be delikanlı... 👇

Konuş be delikanlı... 👇
twitter.com

"Her gün bir şeyini bir gün her şeyini..." 👇

"Her gün bir şeyini bir gün her şeyini..." 👇
twitter.com

Ağır olmadı mı bu? 👇

Ağır olmadı mı bu? 👇
twitter.com
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Büyük vaatler: "Yakalarsan seninim" 👇

Büyük vaatler: "Yakalarsan seninim" 👇
twitter.com

"Bize yakışmaz" 👇

"Bize yakışmaz" 👇
twitter.com

Allah korusun diyelim... 👇

Allah korusun diyelim... 👇
twitter.com

"Ortak günahlarımız var..." 👇

"Ortak günahlarımız var..." 👇
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"Dünya denen çürük iplik..." 👇

"Dünya denen çürük iplik..." 👇
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Acı gerçekler... 👇

Acı gerçekler... 👇
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Efsaneyi hatırlayalım: "Senin yerin her zaman..." 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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