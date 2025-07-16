Bu Nasıl Son Söz? Eski Sevgilisine Veda Etmek İçin Çiçek Gönderen Kadın "Vedamız Bile Afili" Dedirtti

Ayrılık zordur ama veda etmek daha da zordur... Kimileri yüksek sesli kavgalar eşliğinde eder vedasını, kimileri de sessiz çığlıklarıyla duyurur sesini. Tabii kırıp dökmeden gidebilmek ise en güzeli. Peki, yok mu şöyle yüreğe dokunan afili bir veda busesi?

İşte, sizin için o afili vedayı bulduk. X hesabı üzerinden eski sevgilisine hediye ettiği ayrılık çiçeğine iliştirilmiş notu paylaşan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakalım, siz bu afili vedayı nasıl bulacaksınız?

Hazırsanız, başlıyoruz...