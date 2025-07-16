Bu Nasıl Son Söz? Eski Sevgilisine Veda Etmek İçin Çiçek Gönderen Kadın "Vedamız Bile Afili" Dedirtti
Ayrılık zordur ama veda etmek daha da zordur... Kimileri yüksek sesli kavgalar eşliğinde eder vedasını, kimileri de sessiz çığlıklarıyla duyurur sesini. Tabii kırıp dökmeden gidebilmek ise en güzeli. Peki, yok mu şöyle yüreğe dokunan afili bir veda busesi?
İşte, sizin için o afili vedayı bulduk. X hesabı üzerinden eski sevgilisine hediye ettiği ayrılık çiçeğine iliştirilmiş notu paylaşan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakalım, siz bu afili vedayı nasıl bulacaksınız?
Hazırsanız, başlıyoruz...
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Böyle ayrılık olmaz dedirten veda çiçeğine iliştirilen not, "İçimde ölen her zerrene... Hoşça kal" sözleriyle yüreğimizi yaktı.
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İşte, @ozgeppn kullanıcı adlı X hesabı üzerinden yapılan o paylaşım... 👇
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"Çocuğun paket açılışı" 👇
"Çaba hep bizden..." 👇
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Notu gereksiz bulanlar da vardı. 👇
"Bütün ilişki boyunca anlamamış..." 👇
Şimdi Ex'in çiçeği Next'e mi yar olacak... 👇
"Engelleyin geçin kızlar..." 👇
Ah Özge ah... 👇
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Bi' de böyle afili vedalar var... 👇
"Çok daha efektif bi' çözüm"
"Ayrılırken biz" 👇
"En iyi veda: Cevapsız bırakmak" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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