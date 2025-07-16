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Bu Nasıl Son Söz? Eski Sevgilisine Veda Etmek İçin Çiçek Gönderen Kadın "Vedamız Bile Afili" Dedirtti

Bu Nasıl Son Söz? Eski Sevgilisine Veda Etmek İçin Çiçek Gönderen Kadın "Vedamız Bile Afili" Dedirtti

ilişki
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.07.2025 - 22:32

Ayrılık zordur ama veda etmek daha da zordur... Kimileri yüksek sesli kavgalar eşliğinde eder vedasını, kimileri de sessiz çığlıklarıyla duyurur sesini. Tabii kırıp dökmeden gidebilmek ise en güzeli. Peki, yok mu şöyle yüreğe dokunan afili bir veda busesi? 

İşte, sizin için o afili vedayı bulduk. X hesabı üzerinden eski sevgilisine hediye ettiği ayrılık çiçeğine iliştirilmiş notu paylaşan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakalım, siz bu afili vedayı nasıl bulacaksınız? 

Hazırsanız, başlıyoruz...

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Böyle ayrılık olmaz dedirten veda çiçeğine iliştirilen not, "İçimde ölen her zerrene... Hoşça kal" sözleriyle yüreğimizi yaktı.

Sosyal medyanın gündemine oturan afili veda notu, ayrılırken bile kadınların çabaladığını düşündürdü. Tabii notu abartı ve gereksiz bulanlar da oldu. Daha yaratıcı vedalar da geldi.  

Hadi, o nota bir kez de birlikte bakalım!

İşte, @ozgeppn kullanıcı adlı X hesabı üzerinden yapılan o paylaşım... 👇

İşte, @ozgeppn kullanıcı adlı X hesabı üzerinden yapılan o paylaşım... 👇
twitter.com

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atmadan da olmaz tabii.

👇

👇
twitter.com

"Çocuğun paket açılışı" 👇

"Çaba hep bizden..." 👇

"Çaba hep bizden..." 👇
twitter.com
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Notu gereksiz bulanlar da vardı. 👇

Notu gereksiz bulanlar da vardı. 👇
twitter.com

"Bütün ilişki boyunca anlamamış..." 👇

"Bütün ilişki boyunca anlamamış..." 👇
twitter.com

Şimdi Ex'in çiçeği Next'e mi yar olacak... 👇

Şimdi Ex'in çiçeği Next'e mi yar olacak... 👇
twitter.com

"Engelleyin geçin kızlar..." 👇

"Engelleyin geçin kızlar..." 👇
twitter.com

Ah Özge ah... 👇

Ah Özge ah... 👇
twitter.com
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Bi' de böyle afili vedalar var... 👇

"Çok daha efektif bi' çözüm"

"Çok daha efektif bi' çözüm"
twitter.com

"Ayrılırken biz" 👇

"En iyi veda: Cevapsız bırakmak" 👇

"En iyi veda: Cevapsız bırakmak" 👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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