Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

İran ve İsrail savaşına ABD de dahil olunca bütün dünyanın gündemi değişti. ABD, B2 uçaklarıyla İran'a saldırı düzenledi. ABD'nin B-2 uçakları, sahip oldukları teknoloji sayesinde gelişmiş savunma sistemleri tarafından bile tespit edilemiyor, izlenemiyor. Fakat B-2, ABD'nin en gelişmiş savaş uçağı değil.

ABD'nin ve Rusya'nın savaş uçaklarının karşılaştırıldığı bir video, sizi oldukça şaşırtabilir.