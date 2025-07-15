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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.07.2025 - 14:09

Sohbetin tıkandığı konuşmalarda bilginizle insanları şaşırtmaya ne dersiniz? Tam da masada sessizlik olacakken bilgisiyle etrafındakileri büyüleyen kişi olmanızı sağlayacak birbirinden ilginç 15 bilgiyi sizin için derledik. Kadınlardan korktuğu için 56 yıl boyunca eve kapanan adamdan teknolojinin bilinmeyenlerine, sanattan spora her şey burada! 

İşte, her sohbeti canlandıracak 15 ilginç konu ve bilgi!

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1. Marketlerde Pencere Olmamasının Ardında Yatan Gizli Taktik

1. Marketlerde Pencere Olmamasının Ardında Yatan Gizli Taktik

Hiç fark ettiniz mi, marketteyken dışarısıyla bağınız kopuyor. Havanın karardığını bile anlamadan alışveriş yapmaya devam ediyorsunuz. Bunun bir tesadüf olmadığını bilmelisiniz. Penceresiz market tasarımı, alışveriş davranışımızı doğrudan etkiliyor. Şimdi bu detayı tüm yönleriyle inceleyelim.

2. İlişki Uzmanları Uyarıyor: İkili İlişkilerin Yeni Trendi Cookie Jarring'e Dikkat!

2. İlişki Uzmanları Uyarıyor: İkili İlişkilerin Yeni Trendi Cookie Jarring'e Dikkat!

Günümüz flört dünyasında karşımıza çıkan yeni kavramlardan biri de “cookie jarring”. Bu terim, bir kişinin esas ilişkisine odaklanmak yerine, başkalarını yedekte tutarak duygusal bir güvence arayışına girmesini ifade ediyor. İlişki uzmanları ise bu davranış biçiminin hem karşı tarafı hem de yapan kişiyi uzun vadede olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Peki, “cookie jarring” nedir ve nasıl anlaşılır?

3. ABD'nin ve Rusya'nın Savaş Uçaklarının Hızları Karşılaştırıldı: Birincilik Kimde?

3. ABD'nin ve Rusya'nın Savaş Uçaklarının Hızları Karşılaştırıldı: Birincilik Kimde?

İran ve İsrail savaşına ABD de dahil olunca bütün dünyanın gündemi değişti. ABD, B2 uçaklarıyla İran'a saldırı düzenledi. ABD'nin B-2 uçakları, sahip oldukları teknoloji sayesinde gelişmiş savunma sistemleri tarafından bile tespit edilemiyor, izlenemiyor. Fakat B-2, ABD'nin en gelişmiş savaş uçağı değil.

ABD'nin ve Rusya'nın savaş uçaklarının karşılaştırıldığı bir video, sizi oldukça şaşırtabilir.

4. Arkadaş Grubunuza Ait Hissedemiyor musunuz? Siz de "Fringe Friend" Olabilirsiniz

4. Arkadaş Grubunuza Ait Hissedemiyor musunuz? Siz de "Fringe Friend" Olabilirsiniz

Arkadaş grubunuzda hep biraz fazlalık gibi mi hissediyorsunuz? Sohbetlere tam olarak dahil olamıyor, planlardan son anda mı haberdar ediliyorsunuz? Belki de “fringe friend” dediğimiz, grubun kıyısında kalan o kişilerden olabilirsiniz. Peki nedir bu fringe friend?

5. Güven Dolu İlişkilerde Partnerlerin Birbirlerine Sık Sık Kurduğu 7 Cümle

5. Güven Dolu İlişkilerde Partnerlerin Birbirlerine Sık Sık Kurduğu 7 Cümle

Sağlam bir ilişkinin temelinde yalnızca sevgi değil, güven ve doğru iletişim de yatar. Harvard eğitimli bir psikoloğa göre, birbirine gerçekten güvenen çiftler her gün tekrar ettiği bazı cümlelerle bu bağı güçlendiriyor. Bu cümleler, ilişkideki saygıyı, anlayışı ve bağlılığı besliyor. İşte güven dolu ilişkilerin olmazsa olmaz 7 cümlesi...

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6. Hayati Önem Taşıyor: Uçuş Görevlisi, Yolculuk Öncesi Yolculara Neden Selam Verildiğini Açıkladı

6. Hayati Önem Taşıyor: Uçuş Görevlisi, Yolculuk Öncesi Yolculara Neden Selam Verildiğini Açıkladı

Uçağa binerken kabin memurlarının gülümseyerek “merhaba” demesi çoğu yolcu için sadece nazik bir karşılama gibi görünür. Ancak bu selamın arkasında düşündüğünüzden çok daha önemli bir sebep yatıyor. Wizz Air’de görevli bir kabin memuru, TikTok’ta yaptığı açıklamada bu davranışın aslında bir tür güvenlik kontrolü olduğunu dile getirdi. Yolcunun verdiği yanıt ise, uçağa binip binemeyeceğini belirleyen kritik detaylardan biri.

7. Bu Kadarına da Pes! Dünyanın Dört Bir Yanında Yasaklanmış 10 Tuhaf Şey

7. Bu Kadarına da Pes! Dünyanın Dört Bir Yanında Yasaklanmış 10 Tuhaf Şey

Yasak deyince akla genelde alkolsigara ya da hız sınırı gelir. Ama bazı ülkeler öyle sıra dışı şeyleri yasaklamış ki, duyunca şaşırmamak elde değil. Kimisi sağlık gerekçesiyle, kimisi siyasi sebeplerle, kimisi ise tamamen kültürel endişelerle uygulanıyor. Aralarında çok tanıdık şeyler de var. Ketçaptan dantelli iç çamaşırına kadar uzanan bu garip listeye göz atmadan geçmeyin. 

Hazırsanız başlayalım...

8. Ambalajlarda Bulunan Bu Renkli Noktalar Ne Anlama Geliyor?

8. Ambalajlarda Bulunan Bu Renkli Noktalar Ne Anlama Geliyor?

Bir cips paketine dikkatli baktığınızda sadece kalori bilgisi ya da içerik listesi değil, bazen bir dizi renkli yuvarlak da görebilirsiniz. Genellikle barkodun ya da telif yazısının hemen altında yer alan bu işaretlerin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Görsel olarak şık duran bu renk halkalarının arkasında aslında bambaşka bir neden var. Cevap, sandığınızdan çok daha teknik bir alana uzanıyor.

9. Kuzey Kore'de Kot Pantolon Giymek Neden Suç Sayılıyor?

9. Kuzey Kore'de Kot Pantolon Giymek Neden Suç Sayılıyor?

Dünyanın çoğu yerinde kot pantolon sıradan bir giysi. Rahat, pratik ve gündelik. Ama Kuzey Kore’de durum çok farklı. Bu ülkede kot giymek yalnızca yasak değil, bir tehdit unsuru olarak görülüyor. Sebebiyse sadece moda değil, çok daha derin.

Gelin sebeplerine bakalım...

10. Akıllı Telefonlardan Kulaklık Girişi Neden Kaldırıldı?

10. Akıllı Telefonlardan Kulaklık Girişi Neden Kaldırıldı?

Yeni bir telefon aldığınızda ilk fark ettiğiniz şeylerden biri, artık kulaklık girişinin olmaması olabilir. Kablolu kulaklık kullanıcıları için bu durum hayal kırıklığı yaratabiliyor. USB-C girişinden kulaklığı takmak zorunda kalmak, ekstra aparat taşımak ya da kablosuza geçmek... Peki ama neden? Telefonlardan kulaklık girişi neden kaldırıldı?

Gelin bakalım!

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11. İnsan Beyninin Işık Yaydığını Biliyor muydunuz?

11. İnsan Beyninin Işık Yaydığını Biliyor muydunuz?

İnsan beyninin çok zayıf düzeyde bir ışık yaydığı, kulağa şaşırtıcı gelse de bilimsel olarak mümkün. Yeni bir araştırma, beynin metabolik süreçleri sırasında “biyofoton” adı verilen ışık parçacıkları ürettiğini ortaya koydu. Bu ışık çıplak gözle görülemeyecek kadar zayıf olsa da, özel cihazlarla ölçülebiliyor.

Gelin, araştırmanın detaylarına hep birlikte bakalım...

12. Kadınlardan Korktuğu İçin 56 Yılını Eve Kapanarak Geçiren Adamın Garip Hikayesi

12. Kadınlardan Korktuğu İçin 56 Yılını Eve Kapanarak Geçiren Adamın Garip Hikayesi

71 yaşındaki Callixte Nzamwita, tam 56 yıl boyunca kendi isteğiyle toplumdan izole bir hayat sürdü. Sebebi ise pek çok kişi için inanılması güç: kadınlara karşı duyduğu aşırı korku. Jinefobi adı verilen bu fobi, kişinin kadınlara karşı yoğun ve kontrol edilemeyen bir korku hissetmesine yol açıyor. Nzamwita, 16 yaşından beri dış dünyayla olan bağını kopardı. Bugün hala, kadınların yaklaşmasını engellemek için etrafını yüksek bir çitle çevrelediği evinde yaşamını sürdürüyor.

13. Gemilerin Tepesindeki Beyaz Toplar Ne İşe Yarıyor?

13. Gemilerin Tepesindeki Beyaz Toplar Ne İşe Yarıyor?

Dev yolcu gemilerinin güvertesinden yukarı baktığınızda gözünüze ilk çarpan detaylardan biri de tepedeki büyük beyaz küreler olur. Bu yapıların ne işe yaradığını merak eden sadece siz değilsiniz. Görünüşte sade ama oldukça önemli görevler üstlenen bu küreler, kruvaziyer teknolojisinin olmazsa olmaz parçalarından biri. Gemilerin güvenli seyri, haberleşmesi ve yolcuların konforu için kritik bir rol oynuyor. 

Peki bu büyük beyaz toplar ne işe yarıyor, neden sadece bazı gemilerde görülüyor? Bakalım!

14. Bu Soruları ChatGPT'ye Sakın Sormayın: Her Biri 1 Litre Su Tüketiyor!

14. Bu Soruları ChatGPT'ye Sakın Sormayın: Her Biri 1 Litre Su Tüketiyor!

Son zamanlarda başta ChatGPT olmak üzere yapay zeka araçları hayatımızın olmazsa olmazı haline geldi. Bu kadar kısa süre içerisinde nasıl alıştık bilmiyoruz ama aklımıza gelen her soruyu onlara danışmaya başladık. Fakat tam da elimiz alışmışken uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi: ChatGPT ortalama bir insandan daha fazla su tüketiyor! Halihazırda su kıtlığı çekilen dünyada, bir de yapay zekanın fütursuzca su tüketmesi ise olacak iş değil.

Biz de bir hakkımızı feda ederek, ChatGPT'ye en çok suyu hangi soruları sorduğumuzda tükettiğini sorduk.

İşte ChatGPT'ye sorulduğunda en çok su tüketen sorular!

15. Formula 1 Araçlarının Lastikleri Neden Dümdüz?

15. Formula 1 Araçlarının Lastikleri Neden Dümdüz?

Formula 1 izlerken dikkatinizi hiç lastiklere verdiniz mi? Diğer otomobillerin lastikleri gibi tırtıklı değil, dümdüz ve pürüzsüzler. Bu ilk bakışta garip gelse de aslında bu tasarımın çok geçerli bir nedeni var. “Kapkara, tırtıksız bir lastik yola nasıl tutunuyor?” diye düşünenler için işin sırrı oldukça teknik ama bir o kadar da mantıklı. Peki, F1 lastikleri neden böyle?

Gelin bakalım!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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