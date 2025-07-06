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ABD'nin ve Rusya'nın Savaş Uçaklarının Hızları Karşılaştırıldı: Birincilik Kimde?

ABD'nin ve Rusya'nın Savaş Uçaklarının Hızları Karşılaştırıldı: Birincilik Kimde?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.07.2025 - 09:30

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İran ve İsrail savaşına ABD de dahil olunca bütün dünyanın gündemi değişti. ABD, B2 uçaklarıyla İran'a saldırı düzenledi. ABD'nin B-2 uçakları, sahip oldukları teknoloji sayesinde gelişmiş savunma sistemleri tarafından bile tespit edilemiyor, izlenemiyor. Fakat B-2, ABD'nin en gelişmiş savaş uçağı değil.

ABD'nin ve Rusya'nın savaş uçaklarının karşılaştırıldığı bir video, sizi oldukça şaşırtabilir.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Peki ABD'nin en hızlı hipersonik uçağının özellikleri neler?

Peki ABD'nin en hızlı hipersonik uçağının özellikleri neler?

NASA’nın geliştirmiş olduğu X‑43A (Hyper‑X) aracı, “scramjet” (süpersonik yanmalı ramjet) teknolojisiyle tasarlanan insansız, deneysel bir hipersonik uçaktır. Yalnızca 3 adet üretilen bu uçak, yklaşık 3,7 m uzunluktadır, alçak kanatlı lifting‑body tasarımına sahiptir. X43, doğrudan uzaya uçmakta kullanılabilecek araçların yapılabilmesinin yolunu açan jet motoru tipine sahiptir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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