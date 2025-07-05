Set Çalışanı Yener Yalçın Çağatay Ulusoy'un Adını Feriha Koydum Setinde Başına Gelen Olayı Anlattı

Çağatay Ulusoy son yılların en dikkat çeken oyuncularının başında geliyor. Yakışıklılığı ve yeteneği ile geniş kitleler tarafından beğeni toplayan Ulusoy, birçok başarılı projede yer alarak adını altın harflerle yazdırdı. Son olarak başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Eşref Rüya dizisi ile karşımıza çıkan Çağatay Ulusoy, yer aldığı her yapım ile hayranlarını heyecanlandırsa da kendisi ile özdeşleşen işi 'Adını Feriha Koydum' oldu.

Set hayati ile ilgili bilgiler paylaşan Yener Yalçın, Adını Feriha Koydum setinde Çağatay Ulusoy'un başına gelen bir olayı anlattı. O dönemde henüz yolun başında olmasına rağmen kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Ulusoy'un yaşadığı olay, o dönem hem dizinin hem kendisinin ne kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu bir kere daha hatırlattı.