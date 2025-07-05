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Set Çalışanı Yener Yalçın Çağatay Ulusoy'un Adını Feriha Koydum Setinde Başına Gelen Olayı Anlattı

Set Çalışanı Yener Yalçın Çağatay Ulusoy'un Adını Feriha Koydum Setinde Başına Gelen Olayı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2025 - 23:57

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Çağatay Ulusoy son yılların en dikkat çeken oyuncularının başında geliyor. Yakışıklılığı ve yeteneği ile geniş kitleler tarafından beğeni toplayan Ulusoy, birçok başarılı projede yer alarak adını altın harflerle yazdırdı. Son olarak başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Eşref Rüya dizisi ile karşımıza çıkan Çağatay Ulusoy, yer aldığı her yapım ile hayranlarını heyecanlandırsa da kendisi ile özdeşleşen işi 'Adını Feriha Koydum' oldu.

Set hayati ile ilgili bilgiler paylaşan Yener Yalçın, Adını Feriha Koydum setinde Çağatay Ulusoy'un başına gelen bir olayı anlattı. O dönemde henüz yolun başında olmasına rağmen kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Ulusoy'un yaşadığı olay, o dönem hem dizinin hem kendisinin ne kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu bir kere daha hatırlattı.

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Adını Feriha Koydum bir döneme damgasını vuran yapımlardan biriydi.

Adını Feriha Koydum bir döneme damgasını vuran yapımlardan biriydi.

O dönemde sosyal medyanın bugünkü kadar yaygın olmaması sebebiyle dizilerin hayranları sık sık set ziyaretlerinde bulunurdu. Yener Yalçın'ın anlattığı olayda da yine hayranların bir set ziyareti sırasında gerçekleşmiş. 

Çağatay Ulusoy gerçek hayatta nasıl biri?” sorusu üzerine bu olayı anlatan Yalçın, ayrıca Çağatay Ulusoy'un sette çok sakin biri olduğunu, setteki herkesin onu deyim yerindeyse pamuklara sardığını anlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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