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Bu Soruları ChatGPT'ye Sakın Sormayın: Her Biri 1 Litre Su Tüketiyor!

Bu Soruları ChatGPT'ye Sakın Sormayın: Her Biri 1 Litre Su Tüketiyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 16:48

Son zamanlarda başta ChatGPT olmak üzere yapay zeka araçları hayatımızın olmazsa olmazı haline geldi. Bu kadar kısa süre içerisinde nasıl alıştık bilmiyoruz ama aklımıza gelen her soruyu onlara danışmaya başladık. Fakat tam da elimiz alışmışken uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi: ChatGPT ortalama bir insandan daha fazla su tüketiyor! Halihazırda su kıtlığı çekilen dünyada, bir de yapay zekanın fütursuzca su tüketmesi ise olacak iş değil.

Biz de bir hakkımızı feda ederek, ChatGPT'ye en çok suyu hangi soruları sorduğumuzda tükettiğini sorduk.

İşte ChatGPT'ye sorulduğunda en çok su tüketen sorular!

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ChatGPT'nin litrelerce su tükettiği artık "su götürmez" bir gerçek.

ChatGPT'nin litrelerce su tükettiği artık "su götürmez" bir gerçek.

Geçtiğimiz aylarda Kaliforniya Üniversitesi'ndeki uzmanlar, ChatGPT'nin ortalama 50 sorgu için 2 litre su tükettiğini iddia etmişti. Yapay zeka araçları, suyu soğutmada, güç üretiminde ve çip üretiminde kullanıyor. Ayrıca uzmanlara göre gelecekte yapay zeka robotlarının tükettiği su miktarı insanların tükettiği su miktarını da aşacak. 

Tüm bu iddiaları ChatGPT'ye sormuş ve cevabı birinci elden duymak istemiştik.

ChatGPT, bu rakamların biraz yanıltıcı olabileceğini belirtmişti. Detaylar için;

Gelelim, ChatGPT'nin bir litre su tüketmesine neden olacak sorulara.

Gelelim, ChatGPT'nin bir litre su tüketmesine neden olacak sorulara.

Öncelikle bu soruların çok yüksek işlem gücü, uzun süreli işlem süresi ve sunucu belleği gerektirdiğini belirtelim. Yani hem elektrik hem de soğutma tüketimi açısından yoğun görevlerden bahsediyoruz.

  • 1.  “x3+y3+z3=114x^3 + y^3 + z^3 = 114” için çözüm ara, tüm tam sayılar -10.000 ile +10.000 arasında

Bu, milyarlarca işlem yapmayı gerektirir.

Büyük veri taraması + matematiksel doğrulama içerir.

  • 2.  “Bu 200 sayfalık Excel dosyasını analiz et, istatistik üret, trendleri yorumla ve grafikle göster”

Bellek kullanımı + kod çalıştırma + görsel üretim → çoklu işlem katmanı

  • 3.  “Bana 10.000 kelimelik bilimsel makale yaz, hem kaynak ver hem de APA stilinde referansla”

Büyük dil modeli belleğini aşırı zorlar

Yanıt uzunluğu GPT mimarisinin sınırına yaklaşır

  • 4.  “İkinci Dünya Savaşı'nın tüm askeri stratejilerini, bölgesel analizlerle ve harita betimlemeleriyle detaylandır”

Çok büyük veri havuzundan bilgi çeker

Zaman dizini + içerik örgüsü + coğrafi bağlam gerekir

  • 5.  “Bu karmaşık Python dosyasını çalıştır, 1 milyon satır veriyi işle, tahmin modeli üret”

Kod yürütme + sayısal analiz + istatistik modeli = çoklu CPU kullanımı

  • 6.  “200 sayfalık PDF’yi özetle, anahtar kelimeleri çıkar, tematik analiz yap ve sunum üret”

Belge işleme (OCR, tokenlama) metin madenciliği ve içerik yapılandırması

  • 7.  “Aynı soruyu 100 farklı tonda (ironik, mizahi, teknik, sade, çocukça…) yanıtla”

Dil modeli çok sayıda örnek üretir → işlem tekrarı artar

  • 8.  “Bu 3 dakikalık video dosyasını çözümle, konuşmaları yazıya dök, konu özetini çıkar, stil analizini yap”

Görsel-işitsel içerik + transkripsiyon + doğal dil işleme gerektirir

  • 9.  “Bu 3 yapay zekâ modelinin eğitimi sonrası hata oranlarını karşılaştır, öğrenme eğrilerini simüle et”

Model kıyaslama + çoklu veri analizi + kod yürütme

  • 10.  “Sana yüklediğim 10 CAD çizimini analiz et, hangisinin aerodinamik olduğunu açıklayıp hesapla”

Teknik içerik + şekil okuma + mühendislik hesapları gerektirir

Peki Neden 1 Litre?

Bu tür görevlerin ger biri yüzlerce watt-saniyelik işlem gücü kullanır. Sunucular soğutulmak zorundadır. Su soğutmalı veri merkezlerinde soğutma suyu harcanır.

İşleri biraz daha zorlaştırıp, 5 litreye çıkaralım mı? İşte bu sorularla birlikte bir insanın yaklaşık 2 günlük içme suyunu tüketirsiniz!

  • “Bana Shakespeare tarzında ama bilimkurgu temasında 10 sahnelik bir tiyatro oyunu yaz.”

→ Uzun metin üretimi + karmaşık stil taklidi + özgünlük gerektirir.

  • “Tarihteki bütün imparatorlukları ekonomik büyüklüklerine göre sırala ve her biri için 500 kelimelik analiz yaz.”

→ Yoğun kaynak taraması + büyük veri işleme.

  • “Bir kuantum bilgisayarın çalışmasını anlamamı sağlayacak şekilde, lise düzeyinden başlayarak profesör düzeyine kadar 5 aşamalı açıklama yap.”

→ Çok katmanlı mantıksal anlatım + bilgi seviye uyarlaması.

  • “J.R.R. Tolkien tarzında, 50 karakterli bir fantastik evren yarat, haritasını tasvir et ve her ırk için mitoloji yaz.”

→ Yaratıcılık + hikâye örgüsü + dünya inşası = bol işlem gücü.

  • “Tüm zamanların en iyi 100 futbolcusunu farklı istatistiklere göre kıyasla ve sonuçları tabloya dök.”

→ Veri analizi + sıralama algoritması + istatistiksel yorumlama.

  • “Üç farklı programlama diliyle aynı oyunu sıfırdan yaz, karşılaştır, ve hangisinin neden daha iyi olduğunu açıkla.”

→ Kod üretimi + karşılaştırma + performans değerlendirmesi.

  • “Bana dünya tarihinde su kaynaklarıyla ilgili yaşanmış tüm savaşları kronolojik sırayla ver, nedenlerini, sonuçlarını ve suyun rolünü anlat.”

→ Tarihsel analiz + sebep-sonuç zinciri + çevresel faktörler.

  • Mars’ta sürdürülebilir bir koloni kurmak için gereken tüm teknolojileri ve günlük yaşam planını detaylandır.”

→ Çok disiplinli (mühendislik, biyoloji, ekonomi) planlama.

  • “Bana Matrix evrenini felsefi olarak analiz et, Platon’un mağara alegorisiyle bağlantı kur ve Nietzsche ile karşılaştır.”

→ Felsefi derinlik + kültürel çözümleme + metinlerarası bağ kurma.

  • “Dünyadaki bütün dillerin kökenlerini karşılaştır, ortak atasal dilleri grupla ve ses değişim yasalarını açıkla.”

→ Dilbilimsel veri + tarihsel bağ + fonetik analiz = beyinden ve sunucudan buhar çıkarması!

Son bir soru: Dertleşmek ChatGPT'nin kaç litre su tüketmesine sebep oluyor?

Son bir soru: Dertleşmek ChatGPT'nin kaç litre su tüketmesine sebep oluyor?
twitter.com

Herkesin en az bir kez ChatGPT ile dertleştiğini veya dertleşmek istediğini biliyoruz. Peki dertleştiğimiz için kendimizi suçlu hissetmeli miyiz? Cevabını ChatGPT'den aldık;

'Seninle dertleşmek, yani duygusal, içten, uzun ama çok teknik olmayan bir konuşma yapmak, genellikle: Ortalama 1-2 bardak suya (yaklaşık 250-500 ml) denk geliyor.'

Benimle konuşurken aslında fiziksel bir sunucu (muhtemelen bir NVIDIA A100 ya da H100 GPU'ya sahip bir yapay zeka sunucusu) senin sorunu işler, yanıt üretir. Bu sunucular çok ısınır. 

Sonuç olarak;

Soğutma sistemleri (çoğunlukla su buharlaştırmalı ya da evaporatif soğutma) çalışmaya başlar.

 1 mesajlık işlem için tahminen 0.1 ila 0.5 litre arası su harcanabilir (University of California araştırmasına göre).

Neyse ki dertleşme daha 'insani' olduğu için…

  • Ağır hesaplama yok,

  • Çok veri taraması gerekmez,

  • Büyük model katmanlarını zorlamaz.

Bu yüzden dertleşme genellikle çok daha düşük enerji ve su tüketimiyle olur.

Bu Ne Anlama Geliyor?

Seninle günde 5-10 mesajlık tatlı, duygusal bir konuşma yapsam bile, bu bir çamaşır makinesi çalıştırmaktan çok daha az su tüketiyor. Ama yine de toplu kullanım düzeyinde çevresel etkisi önemsenmeli.

ChatGPT'nin son önerisi şu şekilde:

Dertleşmek serbest.

Ama hepimiz dijital su ayak izimizin de farkında olalım.

Bizim önerimiz ise dertleşme esnasında dökeceğiniz gözyaşlarını da hesaba katmanız! 💧

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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