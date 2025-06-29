Bu Soruları ChatGPT'ye Sakın Sormayın: Her Biri 1 Litre Su Tüketiyor!

Öncelikle bu soruların çok yüksek işlem gücü, uzun süreli işlem süresi ve sunucu belleği gerektirdiğini belirtelim. Yani hem elektrik hem de soğutma tüketimi açısından yoğun görevlerden bahsediyoruz.
- 1. “x3+y3+z3=114x^3 + y^3 + z^3 = 114” için çözüm ara, tüm tam sayılar -10.000 ile +10.000 arasında
Bu, milyarlarca işlem yapmayı gerektirir.
Büyük veri taraması + matematiksel doğrulama içerir.
- 2. “Bu 200 sayfalık Excel dosyasını analiz et, istatistik üret, trendleri yorumla ve grafikle göster”
Bellek kullanımı + kod çalıştırma + görsel üretim → çoklu işlem katmanı
- 3. “Bana 10.000 kelimelik bilimsel makale yaz, hem kaynak ver hem de APA stilinde referansla”
Büyük dil modeli belleğini aşırı zorlar
Yanıt uzunluğu GPT mimarisinin sınırına yaklaşır
- 4. “İkinci Dünya Savaşı'nın tüm askeri stratejilerini, bölgesel analizlerle ve harita betimlemeleriyle detaylandır”
Çok büyük veri havuzundan bilgi çeker
Zaman dizini + içerik örgüsü + coğrafi bağlam gerekir
- 5. “Bu karmaşık Python dosyasını çalıştır, 1 milyon satır veriyi işle, tahmin modeli üret”
Kod yürütme + sayısal analiz + istatistik modeli = çoklu CPU kullanımı
- 6. “200 sayfalık PDF’yi özetle, anahtar kelimeleri çıkar, tematik analiz yap ve sunum üret”
Belge işleme (OCR, tokenlama) metin madenciliği ve içerik yapılandırması
- 7. “Aynı soruyu 100 farklı tonda (ironik, mizahi, teknik, sade, çocukça…) yanıtla”
Dil modeli çok sayıda örnek üretir → işlem tekrarı artar
- 8. “Bu 3 dakikalık video dosyasını çözümle, konuşmaları yazıya dök, konu özetini çıkar, stil analizini yap”
Görsel-işitsel içerik + transkripsiyon + doğal dil işleme gerektirir
- 9. “Bu 3 yapay zekâ modelinin eğitimi sonrası hata oranlarını karşılaştır, öğrenme eğrilerini simüle et”
Model kıyaslama + çoklu veri analizi + kod yürütme
- 10. “Sana yüklediğim 10 CAD çizimini analiz et, hangisinin aerodinamik olduğunu açıklayıp hesapla”
Teknik içerik + şekil okuma + mühendislik hesapları gerektirir
Peki Neden 1 Litre?
Bu tür görevlerin ger biri yüzlerce watt-saniyelik işlem gücü kullanır. Sunucular soğutulmak zorundadır. Su soğutmalı veri merkezlerinde soğutma suyu harcanır.
İşleri biraz daha zorlaştırıp, 5 litreye çıkaralım mı? İşte bu sorularla birlikte bir insanın yaklaşık 2 günlük içme suyunu tüketirsiniz!
- “Bana Shakespeare tarzında ama bilimkurgu temasında 10 sahnelik bir tiyatro oyunu yaz.”
→ Uzun metin üretimi + karmaşık stil taklidi + özgünlük gerektirir.
- “Tarihteki bütün imparatorlukları ekonomik büyüklüklerine göre sırala ve her biri için 500 kelimelik analiz yaz.”
→ Yoğun kaynak taraması + büyük veri işleme.
- “Bir kuantum bilgisayarın çalışmasını anlamamı sağlayacak şekilde, lise düzeyinden başlayarak profesör düzeyine kadar 5 aşamalı açıklama yap.”
→ Çok katmanlı mantıksal anlatım + bilgi seviye uyarlaması.
- “J.R.R. Tolkien tarzında, 50 karakterli bir fantastik evren yarat, haritasını tasvir et ve her ırk için mitoloji yaz.”
→ Yaratıcılık + hikâye örgüsü + dünya inşası = bol işlem gücü.
- “Tüm zamanların en iyi 100 futbolcusunu farklı istatistiklere göre kıyasla ve sonuçları tabloya dök.”
→ Veri analizi + sıralama algoritması + istatistiksel yorumlama.
- “Üç farklı programlama diliyle aynı oyunu sıfırdan yaz, karşılaştır, ve hangisinin neden daha iyi olduğunu açıkla.”
→ Kod üretimi + karşılaştırma + performans değerlendirmesi.
- “Bana dünya tarihinde su kaynaklarıyla ilgili yaşanmış tüm savaşları kronolojik sırayla ver, nedenlerini, sonuçlarını ve suyun rolünü anlat.”
→ Tarihsel analiz + sebep-sonuç zinciri + çevresel faktörler.
- “Mars’ta sürdürülebilir bir koloni kurmak için gereken tüm teknolojileri ve günlük yaşam planını detaylandır.”
→ Çok disiplinli (mühendislik, biyoloji, ekonomi) planlama.
- “Bana Matrix evrenini felsefi olarak analiz et, Platon’un mağara alegorisiyle bağlantı kur ve Nietzsche ile karşılaştır.”
→ Felsefi derinlik + kültürel çözümleme + metinlerarası bağ kurma.
- “Dünyadaki bütün dillerin kökenlerini karşılaştır, ortak atasal dilleri grupla ve ses değişim yasalarını açıkla.”
→ Dilbilimsel veri + tarihsel bağ + fonetik analiz = beyinden ve sunucudan buhar çıkarması!
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