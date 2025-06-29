Bu Soruları ChatGPT'ye Sakın Sormayın: Her Biri 1 Litre Su Tüketiyor!

Son zamanlarda başta ChatGPT olmak üzere yapay zeka araçları hayatımızın olmazsa olmazı haline geldi. Bu kadar kısa süre içerisinde nasıl alıştık bilmiyoruz ama aklımıza gelen her soruyu onlara danışmaya başladık. Fakat tam da elimiz alışmışken uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi: ChatGPT ortalama bir insandan daha fazla su tüketiyor! Halihazırda su kıtlığı çekilen dünyada, bir de yapay zekanın fütursuzca su tüketmesi ise olacak iş değil.

Biz de bir hakkımızı feda ederek, ChatGPT'ye en çok suyu hangi soruları sorduğumuzda tükettiğini sorduk.

İşte ChatGPT'ye sorulduğunda en çok su tüketen sorular!