ChatGPT’nin En Karanlık Yönleri: Yapay Zeka Bu Kez Kendisini Anlattı
Başta Türkiye olmak üzere dünya üzerinde en çok kullanılan yapay zeka platformlarının başında ChatGPT geliyor. Akla gelen her sorunun sorulduğu ve saniyeler içerisinde tüm ayrıntılarıyla yanıt veren ChatGPT, bu kez kendisini anlattı. İşte ChatGPT’nin en karanlık yönleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT'nin arkasında ne var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT'nin üzüldüğü konular👇🏻
ChatGPT'nin karanlık yönleri:
Empatinin sınırlılığı, sınırsız bilgi...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın