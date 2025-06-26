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Dünyanın En Değerli Şirketi Değişti! Hisseleri Rekor Kırdı, Microsoft'u Tahtından Etti

Dünyanın En Değerli Şirketi Değişti! Hisseleri Rekor Kırdı, Microsoft'u Tahtından Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.06.2025 - 13:00

Dünyanın en değerli şirketleri değişti. ABD’li çip devi Nvidia, hisselerinin rekor kırmasının ardından Microsoft’u tahtından ederek dünyanın en değerli şirketi oldu. Nvidia hisseleri yüzde 4’ün üzerinde artış 154,31 dolardan kapanış göstererek rekor kırdı. Şirketin piyasa değeri 3.77 trilyon dolara ulaştı.

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Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu.

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu.

Dünyanın en değerli şirketi Nvidia oldu. Yapay zeka alanında yatırımlar yapan Nvidia, yatırımların meyvesini dünyanın en değerli şirketi unvanı yeniden alarak kazandı. Şirket uzun yıllardır dünyanın en değerli şirketi Microsoft’u geride bıraktı. Dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia, piyasa değeriyle 3.77 trilyon dolara ulaştı.

Nvidia'nın dünyanın en değerli şirketi olmasıyla CEO'nun da serveti katlandı.

Nvidia'nın dünyanın en değerli şirketi olmasıyla CEO'nun da serveti katlandı.

Nvidia’nın rekorunun arından CEO Jensen Huang’ın serveti de 135 milyar dolara yükseldi. Ünlü CEO, şirketin yapay zekaya daha yoğun ilgi göstereceğini belirterek “On yıl sürecek bir yapay zeka altyapısı oluşturma sürecinin başındayız: Dünya genelinde egemen yapay zekaya olan talep artıyor” dedi.

Dünyanın en değerli şirketleri:

Dünyanın en değerli şirketleri:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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