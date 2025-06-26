Dünyanın En Değerli Şirketi Değişti! Hisseleri Rekor Kırdı, Microsoft'u Tahtından Etti
Dünyanın en değerli şirketleri değişti. ABD’li çip devi Nvidia, hisselerinin rekor kırmasının ardından Microsoft’u tahtından ederek dünyanın en değerli şirketi oldu. Nvidia hisseleri yüzde 4’ün üzerinde artış 154,31 dolardan kapanış göstererek rekor kırdı. Şirketin piyasa değeri 3.77 trilyon dolara ulaştı.
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Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu.
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Nvidia'nın dünyanın en değerli şirketi olmasıyla CEO'nun da serveti katlandı.
Dünyanın en değerli şirketleri:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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