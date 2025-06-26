Dünyanın En Değerli Şirketi Değişti! Hisseleri Rekor Kırdı, Microsoft'u Tahtından Etti

Dünyanın en değerli şirketi Nvidia oldu. Yapay zeka alanında yatırımlar yapan Nvidia, yatırımların meyvesini dünyanın en değerli şirketi unvanı yeniden alarak kazandı. Şirket uzun yıllardır dünyanın en değerli şirketi Microsoft’u geride bıraktı. Dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia, piyasa değeriyle 3.77 trilyon dolara ulaştı.