Asgari Ücrete Zam Tartışmalarına Özgür Erdursun Son Noktayı Koydu
Emeklilere temmuz ayında maaş zammı yapılacak. 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen zammın 5 aylık verileri belli olurken gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Emekli zammı konuşulurken asgari ücrete zam beklentisi de kamuoyunda oluştu. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesi köşesinde asgari ücrete zam senaryolarına noktayı koydu.
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Emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?
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Asgari ücrete zam gelecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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