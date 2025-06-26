Asgari Ücrete Zam Tartışmalarına Özgür Erdursun Son Noktayı Koydu

Emekliler yılda iki kez 6 aylık enflasyon verileriyle maaş zammı alıyor. 5 aylık enflasyon farkı belli olurken 3 Temmuz 2025’te son veri açıklanmış olacak. Böyle emeklinin 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde yazdığı köşesinde SSK ve Bağ-Kur emek­lilerine yüzde 16, memur ve memur emeklilerine ise ortalama yüzde 15 enflasyon farkı verilmesini beklediğini dile getirdi.