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Ekonomi
Asgari Ücrete Zam Tartışmalarına Özgür Erdursun Son Noktayı Koydu

Asgari Ücrete Zam Tartışmalarına Özgür Erdursun Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.06.2025 - 11:22

Emeklilere temmuz ayında maaş zammı yapılacak. 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen zammın 5 aylık verileri belli olurken gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Emekli zammı konuşulurken asgari ücrete zam beklentisi de kamuoyunda oluştu. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesi köşesinde asgari ücrete zam senaryolarına noktayı koydu. 

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Emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekliler yılda iki kez 6 aylık enflasyon verileriyle maaş zammı alıyor. 5 aylık enflasyon farkı belli olurken 3 Temmuz 2025’te son veri açıklanmış olacak. Böyle emeklinin 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde yazdığı köşesinde SSK ve Bağ-Kur emek­lilerine yüzde 16, memur ve memur emeklilerine ise ortalama yüzde 15 enflasyon farkı verilmesini beklediğini dile getirdi.

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Emekliye yapılacak zamla birlikte gündemde asgari ücretliler var. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Özgür Erdursun, bu konuya köşe yazısında değindi. 

2025 Ocak ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını hatırlatan Erdursun, asgari ücret senaryolarına son noktayı koydu. Erdursun, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını belirtti.

Erdursun, “Ücretleri ve emekli maaşlarını baskılayarak değil, adil gelir dağı­lımını sağlayarak ve üretim eko­nomisini güçlendirerek enflasyon­la mücadele edilebilir. Aksi halde “düşen enflasyon” yalnızca istatis­tikî bir başarı, ancak toplum için gerçek bir yoksullaşma hikâyesi olur” ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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