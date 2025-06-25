Manisa’da Fabrika Kuracaktı: Dünyanın En Büyük Elektrikli Otomobil Devinden Çin Kararı

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi BYD Manisa’da fabrika kuracağını açıklamıştı. Ancak şirket Çin’deki fabrikalarıyla ilgili bir karar aldı.

Çinli otomobil devi BYD, Türkiye’ye milyar dolarlık yatırım yapma kararı almıştı. Manisa’da fabrika kuracağını açıklayan BYD için de Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yatırım anlaşması imzalanmıştı.

Şubat ayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BYD’nin Türkiye’ye fabrika kurmasıyla ilgili isim vermeden bilgilendirmede bulunmuştu. Erdoğan, “Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık.

Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar” ifadelerini kullanmıştı.