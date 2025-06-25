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Manisa’da Fabrika Kuracaktı: Dünyanın En Büyük Elektrikli Otomobil Devinden Çin Kararı

Manisa’da Fabrika Kuracaktı: Dünyanın En Büyük Elektrikli Otomobil Devinden Çin Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.06.2025 - 16:30

Manisa'da fabrika kurmaya hazırlanan elektrik otomobil üreticisi BYD, yeni karar aldı. Çinli otomobil devi BYD'nin Çin fabrikalarında üretimi yavaşlatma ve üretimi düşürme kararı aldığı belirtildi. 

Kaynak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden BYD'nin Manisa'da fabrika kurma teşebbüsü olduğunu ve imzaların atıldığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden BYD'nin Manisa'da fabrika kurma teşebbüsü olduğunu ve imzaların atıldığını belirtmişti.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi BYD Manisa’da fabrika kuracağını açıklamıştı. Ancak şirket Çin’deki fabrikalarıyla ilgili bir karar aldı. 

Çinli otomobil devi BYD, Türkiye’ye milyar dolarlık yatırım yapma kararı almıştı. Manisa’da fabrika kuracağını açıklayan BYD için de Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yatırım anlaşması imzalanmıştı. 

Şubat ayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BYD’nin Türkiye’ye fabrika kurmasıyla ilgili isim vermeden bilgilendirmede bulunmuştu. Erdoğan, “Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık.

Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar” ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın önde gelen Çinli otomobil devi BYD, Çin'deki fabrikalarıyla ilgili yeni karar aldı.

Dünyanın önde gelen Çinli otomobil devi BYD, Çin'deki fabrikalarıyla ilgili yeni karar aldı.

BYD, Çin’deki bazı fabrikalarında üretimi azalttı. Yeni üretim hatları kurmayı planlayan BYD, bu planlarını erteledi. 

Reuters’a konuşan kaynaklar BYD’nin bazı fabrikalarında gece vardiyasını iptal ettiğini ve üretim kapasitesinin üçte biri oranında azaltıldığını söyledi. BYD, Çin’in ağır koşullara sahip otomobil pazarında büyük fiyat indirimleri sunmasına rağmen artan envanterler nedeniyle genişleme hızını yavaşlatabilir.

Bir kaynak bu hamlelerin maliyetleri düşürmeyi amaçladığını söylerken bir diğer ise satışların hedeflere ulaşmaması üzerine uygulandığını dile getirdi.

Yıllık bazda üretim artışı geriledi.

Yıllık bazda üretim artışı geriledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden alınan verilere göre, BYD'nin üretim artışı Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla yıllık bazda yüzde 13 ve yüzde 0,2'ye geriledi. 

Veriler, BYD'nin 2023 ve 2024'te yılın ikinci çeyreğinden itibaren aylık üretimi artırmaya başladığını gösterdi. Ancak bu yıl Nisan ve Mayıs aylarındaki ortalama üretim, 2024'ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 29 daha düşük oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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barış ve demokrasi

kimse de çıkıp demiyor "lan bizim toggumuz vardı". bu arada çin haraç vermek istemedi sanırım

Turgut Güler

Bizim Togg varken BYD kim oluyor yav, gerçi onun da şanı şöhreti attan düştü artık hesaba alan yok, zengin beğenmiyor, fakir alamıyor, ümmet zaten aç, ucuz e... Devamını Gör

Bozkurt

TOGG'a rakip bir firmayı yatırım müjdesi diye ülkeye sokmak ayrı bir tezatlık zaten ama sonuçta AKP.