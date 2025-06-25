Manisa’da Fabrika Kuracaktı: Dünyanın En Büyük Elektrikli Otomobil Devinden Çin Kararı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden BYD'nin Manisa'da fabrika kurma teşebbüsü olduğunu ve imzaların atıldığını belirtmişti.
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Dünyanın önde gelen Çinli otomobil devi BYD, Çin'deki fabrikalarıyla ilgili yeni karar aldı.
Yıllık bazda üretim artışı geriledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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kimse de çıkıp demiyor "lan bizim toggumuz vardı". bu arada çin haraç vermek istemedi sanırım
Bizim Togg varken BYD kim oluyor yav, gerçi onun da şanı şöhreti attan düştü artık hesaba alan yok, zengin beğenmiyor, fakir alamıyor, ümmet zaten aç, ucuz e... Devamını Gör
TOGG'a rakip bir firmayı yatırım müjdesi diye ülkeye sokmak ayrı bir tezatlık zaten ama sonuçta AKP.