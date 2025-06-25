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Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Ankara Kulislerinde Emekli Zammı İçin Konuşulanlar

Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Ankara Kulislerinde Emekli Zammı İçin Konuşulanlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.06.2025 - 10:45

Emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Emekliye ne kadar zam yapılacağı belli değil ancak 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin 5 aylık verileri belli oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde Ankara kulislerinde konuşulan zam iddialarını yazdı. İşte Ankara kulislerinde zam için konuşulanlar ve 5 aylık enflasyon farkı verileriyle zam hesabı. 

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Emekli zammı ne zaman belli olacak? Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne zaman belli olacak? Emekli zammı ne kadar olacak?

Haziran ayının enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte Temmuz ayında emeklilerin maaşına zam yapılacak. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanacak. Bu verilerin ardından 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emeklinin zammı da belli olmuş olacak. 

Emekli zammı ne kadar olacak?

Bu sorunun yanıtı henüz belli değil. Ancak emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre yılda iki kez zam alıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. 6. ayın enflasyon verisi ise 3 Temmuz'da belli olacak. 

Gelelim 5 aylık enflasyon farkına. İşte mevcut verilerle emekli zammı tahminleri👇🏻

Mevcut verilerle emekli zammı hesabı:

Mevcut verilerle emekli zammı hesabı:

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde mevcut verilerle zam hesabını yazdı. Karakaş, “SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandıkları emeklilerinin maaşının en az %15,09 oranında otomatikman güncellenmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Hâlen 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenmesi hâlinde yaklaşık 16.652 TL olacaktır” dedi.

Karakaş, maaşı 16 bin 300 TL olan emeklinin refah payı almazsa bile maaşının en az 18 bin 760 TL olacağını ifade etti.

Ankara kulislerinde emekli zammı için ne konuşuldu?

Ankara kulislerinde emekli zammı için ne konuşuldu?

Karakaş, Ankara kulislerinde emekli maaş zammı için konuşulanları yazdı. Karakaş’ın söyledikleri zam bekleyen emekliyi hayal kırıklığına uğratacak cinsten. “Ankara kulislerinde maalesef olumlu yönde hiçbir emare olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim” diyen Karakaş, şöyle devam etti:

“Özellikle kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme çerçeve protokolünde hükûmetin milimetrelik güncelleme teklifiyle birlikte emeklilere yasal zorunluluk nedeniyle yapılacak güncelleme dışında ilave bir iyileştirme yapılmayacağını da apaçık ortaya çıkarmıştır. Keza hükûmetin, enflasyonu dizginlemede özellikle personel ve emekli maaşları konusunda ilave artış yapılmaması konusunda bu sene de son derece hassas hareket edeceği Ankara kulislerinde konuşulmaktadır.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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