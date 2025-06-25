Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Ankara Kulislerinde Emekli Zammı İçin Konuşulanlar

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde mevcut verilerle zam hesabını yazdı. Karakaş, “SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandıkları emeklilerinin maaşının en az %15,09 oranında otomatikman güncellenmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Hâlen 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenmesi hâlinde yaklaşık 16.652 TL olacaktır” dedi.

Karakaş, maaşı 16 bin 300 TL olan emeklinin refah payı almazsa bile maaşının en az 18 bin 760 TL olacağını ifade etti.