Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Ankara Kulislerinde Emekli Zammı İçin Konuşulanlar
Emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Emekliye ne kadar zam yapılacağı belli değil ancak 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin 5 aylık verileri belli oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde Ankara kulislerinde konuşulan zam iddialarını yazdı. İşte Ankara kulislerinde zam için konuşulanlar ve 5 aylık enflasyon farkı verileriyle zam hesabı.
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Emekli zammı ne zaman belli olacak? Emekli zammı ne kadar olacak?
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Mevcut verilerle emekli zammı hesabı:
Ankara kulislerinde emekli zammı için ne konuşuldu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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