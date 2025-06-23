İflas Eden İşletmenin Astığı Afiş Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Sebep Olanların Allah Belasını Versin"
Ekonomik kriz, yaşanan darboğaz nedeniyle esnaf teker teker kepenk indiriyor. Kriz sadece küçük esnafı değil ülkenin köklü ve büyük firmalarını da etkiliyor. Son olarak İstanbul'da iflas eden eden bir işletmenin sahibi camına 'Namusumuzla battık, sebep olanların Allah belasını versin' yazısı astı. O yazı sosyal medyada gündem oldu.
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Ekonomik krizi özetleyen o yazı şöyleydi👇🏻
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Yapılan yorumlardan birkaçı şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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