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İflas Eden İşletmenin Astığı Afiş Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Sebep Olanların Allah Belasını Versin"

İflas Eden İşletmenin Astığı Afiş Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Sebep Olanların Allah Belasını Versin"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.06.2025 - 17:03

Ekonomik kriz, yaşanan darboğaz nedeniyle esnaf teker teker kepenk indiriyor. Kriz sadece küçük esnafı değil ülkenin köklü ve büyük firmalarını da etkiliyor. Son olarak İstanbul'da iflas eden eden bir işletmenin sahibi camına 'Namusumuzla battık, sebep olanların Allah belasını versin' yazısı astı. O yazı sosyal medyada gündem oldu.

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Ekonomik krizi özetleyen o yazı şöyleydi👇🏻

Ekonomik krizi özetleyen o yazı şöyleydi👇🏻

'Namusumuzla battık, sebep olanların Allah belasını versin.'

Sosyal medyada gündem olan yazıya pek çok yorum geldi. X kullanıcıları ekonomik krize ve esnafın haline isyan etti.

Yapılan yorumlardan birkaçı şöyle oldu👇🏻

Yapılan yorumlardan birkaçı şöyle oldu👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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