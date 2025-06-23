İflas Eden İşletmenin Astığı Afiş Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Sebep Olanların Allah Belasını Versin"

Ekonomik kriz, yaşanan darboğaz nedeniyle esnaf teker teker kepenk indiriyor. Kriz sadece küçük esnafı değil ülkenin köklü ve büyük firmalarını da etkiliyor. Son olarak İstanbul'da iflas eden eden bir işletmenin sahibi camına 'Namusumuzla battık, sebep olanların Allah belasını versin' yazısı astı. O yazı sosyal medyada gündem oldu.