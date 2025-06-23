Hürmüz Boğazı Kapatılırsa Ne Olur? Hürmüz Boğazı Kapatılırsa Hangi Ülkeler Etkilenir?

Hürmüz Boğazı, petrolun taşınması için kritik öneme sahip. Verilere göre Hürmüz Boğazı’ndan günlük 20 milyon varil ve sıvılaştırılmış gaz Hürmüz Boğazı’ndan diğer ülkelere geçiyor. Dünyadaki petrol ticaretinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı için İran daha önce kapatma tehdidinde bulunmuş ancak bunu hiç uygulamamıştı.

Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol bu boğazdan taşınır. Bu, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si anlamına geliyor. Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere dünya ülkeleri petrolü deniz yoluyla bu boğazdan geçirerek dünya pazarlarına ulaştırıyor.

Katar gibi ülkeler sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatında Hürmüz Boğazı'nı kullanır. Boğazın kapanması, küresel LNG piyasasını ciddi şekilde etkiler.

İran, zaman zaman Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulunarak Batı’ya karşı baskı unsuru oluştururken ABD, İngiltere gibi ülkeler ise boğazda deniz gücü bulundurarak güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Bu boğaz kapansa Körfez ülkeleri petrol ve gazını başka yollardan (karayolu, boru hattı) taşımakta zorlanır. Bu da fiyatları sıçratır ve küresel enerji krizine yol açabilir.