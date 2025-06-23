Hürmüz Boğazı Kapatılırsa Ne Olur? Hürmüz Boğazı Kapatılırsa Hangi Ülkeler Etkilenir?
İsrail-İran çatışması devam ediyor. Ortadoğuda başlayan gerginliği dünya diken üstünde izliyor. Piyasalar, savaş gerilimi nedeniyle karışık seyir izlerken son olarak İran’dan kritik bir adım geldi. İran, güvenlik amacıyla Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına onay verdi; ancak, nihai kararı henüz verilmedi.
Peki, Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli, kapanırsa ne olur, hangi ülkeler etkilenir?
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ABD, İran’a saldırdı. İran, riske karşı Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı aldı.
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Hürmüz Boğazı neden önemli?
Hürmüz Boğazı kapatılırsa hangi ülkeler etkilenir?
İran’ın Hürmüz Boğazı tehdidinin ardından dünya diken üstünde. AB ve Çin’den art arda açıklamalar geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hürmüz Boğazı ile ilgili X hesabından bir açıklama yaptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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