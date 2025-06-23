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Hürmüz Boğazı Kapatılırsa Ne Olur? Hürmüz Boğazı Kapatılırsa Hangi Ülkeler Etkilenir?

Hürmüz Boğazı Kapatılırsa Ne Olur? Hürmüz Boğazı Kapatılırsa Hangi Ülkeler Etkilenir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.06.2025 - 12:46

İsrail-İran çatışması devam ediyor. Ortadoğuda başlayan gerginliği dünya diken üstünde izliyor. Piyasalar, savaş gerilimi nedeniyle karışık seyir izlerken son olarak İran’dan kritik bir adım geldi. İran, güvenlik amacıyla Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına onay verdi; ancak, nihai kararı henüz verilmedi.

Peki, Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli, kapanırsa ne olur, hangi ülkeler etkilenir?

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ABD, İran’a saldırdı. İran, riske karşı Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı aldı.

ABD, İran’a saldırdı. İran, riske karşı Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı aldı.

İsrail-İran savaşı devam ediyor. Son olarak ABD, İran’a karşı saldırı düzenledi. ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından ülkede Hürmüz Boğazı riski giderek arttı.

İran, ABD tehlikesine karşı Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararını onayladı. 

Hürmüz Boğazı nedir?

Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve Basra Körfezi’ni birbirine bağlayan boğazdır. Boğaz, eski bir inanç olan Zerdüştlüğün kutsal kitabı Avesta’da yer alan iyilik tanrısından adını almıştı. Boğaz’ın kuzey kıyısında İran, güneyinde ise Umman yer alıyor. Hürmüz Boğazı, petrolün taşındığı stratejik ve ekonomik öneme sahiptir. 

Hürmüz Boğazı’nda 2022 yılından Mayıs 2025’e kadar günlük 17.8 milyon varil petrol ve yakıt geçiyor. Pek çok ülke ham petrolü Hürmüz Boğazı’ndan sağlıyor. 

Hürmüz Boğazı kapatıldı mı? 

Hürmüz Boğazı henüz kapatılmadı. 22 Haziran 2025 tarihinde İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını oy çokluğuyla resmen onayladı. Ancak bu kararın uygulanabilmesi için nihai onay İran Milli (Yüksek) Güvenlik Konseyi tarafından verilmesi gerekiyor.

Hürmüz Boğazı neden önemli?

Hürmüz Boğazı neden önemli?

Hürmüz Boğazı, petrolun taşınması için kritik öneme sahip. Verilere göre Hürmüz Boğazı’ndan günlük 20 milyon varil ve sıvılaştırılmış gaz Hürmüz Boğazı’ndan diğer ülkelere geçiyor. Dünyadaki petrol ticaretinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı için İran daha önce kapatma tehdidinde bulunmuş ancak bunu hiç uygulamamıştı.

Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol bu boğazdan taşınır. Bu, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si anlamına geliyor. Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere dünya ülkeleri petrolü deniz yoluyla bu boğazdan geçirerek dünya pazarlarına ulaştırıyor.

Katar gibi ülkeler sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatında Hürmüz Boğazı'nı kullanır. Boğazın kapanması, küresel LNG piyasasını ciddi şekilde etkiler.

İran, zaman zaman Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulunarak Batı’ya karşı baskı unsuru oluştururken ABD, İngiltere gibi ülkeler ise boğazda deniz gücü bulundurarak güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Bu boğaz kapansa Körfez ülkeleri petrol ve gazını başka yollardan (karayolu, boru hattı) taşımakta zorlanır. Bu da fiyatları sıçratır ve küresel enerji krizine yol açabilir.

Hürmüz Boğazı kapatılırsa hangi ülkeler etkilenir?

Hürmüz Boğazı kapatılırsa hangi ülkeler etkilenir?

Hürmüz Boğazı kapatılırsa doğrudan etkilenecek ülkeler şöyle:

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Irak, Katar, Bahreyn.

Körfez'den gelen petrole büyük ölçüde bağımlı olan Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Endonezya da etkilenir.

Dolaylı etkilenecek ülkeler ise ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye. Bu ülkeler petrol fiyatlarının küresel ölçekte yükseleceğinden artan enerji maliyetiyle karşı karşıya kalacak.

İran’ın Hürmüz Boğazı tehdidinin ardından dünya diken üstünde. AB ve Çin’den art arda açıklamalar geldi.

İran’ın Hürmüz Boğazı tehdidinin ardından dünya diken üstünde. AB ve Çin’den art arda açıklamalar geldi.

Avrupa Birliği en üst düzey diplomatı Kafa Kallas, “Misilleme ve savaşın tırmanması endişeleri çok büyük, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması son derece tehlikeli ve hiç kimse için iyi olmayacak bir şey” dedi. 

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Çin’i İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişimini engellemeye çağırarak, “Çin yönetimi bu konuda aramalarını teşvik ediyorum. Eğer İran böyle bir adım atarsa Çin için ekonomik intihar olur” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hürmüz Boğazı ile ilgili X hesabından bir açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hürmüz Boğazı ile ilgili X hesabından bir açıklama yaptı.
twitter.com

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle oldu:

'Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz.

Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.

Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. 

Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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