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RTÜK Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalı İçin Uyarı Yayınladı

RTÜK Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalı İçin Uyarı Yayınladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.06.2025 - 14:56

YouTube kanalında gündemi değerlendirdiği bir videoda sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında bu kez RTÜK bir açıklama yaptı. RTÜK, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının lisansı için uyarıda bulundu.

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'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili bir açıklama da RTÜK'ten geldi. RTÜK, Altaylı'nın YouTube kanalı için ihtarda bulundu.

'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili bir açıklama da RTÜK'ten geldi. RTÜK, Altaylı'nın YouTube kanalı için ihtarda bulundu.

RTÜK tarafından yapılan açıklama şöyle:

'İnternet Ortamından Yayın Lisansı Almadan Yayın Hizmeti Yapıldığı Tespit Edilen URL Adresi

 “https://www.youtube.com/@fatihaltayli”

Yukarıda belirtilen URL adresine ilişkin;

'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı, 

İhtar olunur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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