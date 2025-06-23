RTÜK Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalı İçin Uyarı Yayınladı
YouTube kanalında gündemi değerlendirdiği bir videoda sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında bu kez RTÜK bir açıklama yaptı. RTÜK, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının lisansı için uyarıda bulundu.
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'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili bir açıklama da RTÜK'ten geldi. RTÜK, Altaylı'nın YouTube kanalı için ihtarda bulundu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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