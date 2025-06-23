onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
e-Nabız Güncellendi: Randevu Almak Kolaylaştı! İşte Yeni Özellikler ve Kolaylıklar

e-Nabız Güncellendi: Randevu Almak Kolaylaştı! İşte Yeni Özellikler ve Kolaylıklar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.06.2025 - 17:28

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sisteminin güncellendiğini duyurdu. Güncellemeyle birlikte yeni özellikler eklendi. Bakanlık, sistemin daha hızlı ulaşılabilir ve erişimi rahat hale getirildiğini belirtti. Peki, e-Nabız’da yeni özellikler neler? İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

e-Nabız güncellendi, bir dizi yenilik eklendi.

e-Nabız güncellendi, bir dizi yenilik eklendi.

E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi yeni özellikleriyle kullanıcıların hizmetine sunuldu. 

Mobil uygulamada artık e-Nabız profiline biyometrik yöntemiyle giriş yapılacak. Bunun yanı sıra parmak izi veya yüz tanıma seçeneği de tercih edilebilecek.

e-Nabız yeni özellikleri neler?

e-Nabız yeni özellikleri neler?

Yeni tasarım ile güncellenen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine bir dizi özellik eklendi. Yapılan değişiklikler ile kişilerin kendi profillerindeki bilgilere daha hızlı ulaşabildiği, kullanımı kolay ve erişimi rahat modüler bir yapı oluşturuldu.

  • Mobil uygulamada e-Nabız profiline 'biyometrik giriş' yöntemiyle giriş yapma imkânı sunuluyor. Kişiler, parmak izi veya yüz tanıma seçeneğini tercih edebiliyor.

  • Yeni güncellemeyle Reçetelerim menüsündeki “T.C. Kimlik Numarası” ve “Reçete Numarası”nı içeren karekodlar sayesinde eczaneden ilaç alma süreci kolaylaşıyor.

  • Yeni güncellemeyle geçmişte randevu alınan hekimden herhangi bir ilave bilgi girişine gerek kalmadan tekrar randevu alınabiliyor. (Eğer hekimin cetveli uygun değilse aranılan kriterlere uygun randevu bulunamadığına ilişkin uyarı çıkıyor.) 

  • e-Nabız’ın yeni tasarımına eklenen “Bizden Haberler” bölümü üzerinden Bakanlığımızın faaliyetlerine ilişkin en güncel haberler takip edilebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın