e-Nabız Güncellendi: Randevu Almak Kolaylaştı! İşte Yeni Özellikler ve Kolaylıklar

Yeni tasarım ile güncellenen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine bir dizi özellik eklendi. Yapılan değişiklikler ile kişilerin kendi profillerindeki bilgilere daha hızlı ulaşabildiği, kullanımı kolay ve erişimi rahat modüler bir yapı oluşturuldu.

Mobil uygulamada e-Nabız profiline 'biyometrik giriş' yöntemiyle giriş yapma imkânı sunuluyor. Kişiler, parmak izi veya yüz tanıma seçeneğini tercih edebiliyor.

Yeni güncellemeyle Reçetelerim menüsündeki “T.C. Kimlik Numarası” ve “Reçete Numarası”nı içeren karekodlar sayesinde eczaneden ilaç alma süreci kolaylaşıyor.

Yeni güncellemeyle geçmişte randevu alınan hekimden herhangi bir ilave bilgi girişine gerek kalmadan tekrar randevu alınabiliyor. (Eğer hekimin cetveli uygun değilse aranılan kriterlere uygun randevu bulunamadığına ilişkin uyarı çıkıyor.)

e-Nabız’ın yeni tasarımına eklenen “Bizden Haberler” bölümü üzerinden Bakanlığımızın faaliyetlerine ilişkin en güncel haberler takip edilebiliyor.