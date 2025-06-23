e-Nabız Güncellendi: Randevu Almak Kolaylaştı! İşte Yeni Özellikler ve Kolaylıklar
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sisteminin güncellendiğini duyurdu. Güncellemeyle birlikte yeni özellikler eklendi. Bakanlık, sistemin daha hızlı ulaşılabilir ve erişimi rahat hale getirildiğini belirtti. Peki, e-Nabız’da yeni özellikler neler? İşte detaylar!
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e-Nabız güncellendi, bir dizi yenilik eklendi.
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e-Nabız yeni özellikleri neler?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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