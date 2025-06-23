Dünyanın En Pahalı Yiyeceği: Kilosu 45 Bin TL! Sadece Çay Kaşığıyla Toplanıyor
‘Kraliçe arı’nın ömrünü uzatması ve şifa kaynağı olarak bilinen arı sütünün toplanmasına başlandı. Arı sütü her kovandan çay kaşığı ile alınıyor ve kilosu 45 bin TL’den satılıyor. Arıcılar üretimi baldan zor olan bu maddenin birçok hastalığı şifa olarak biliniyor.
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Dünyanın en pahalı yiyeceği: Kilosu 45 bin TL.
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Kraliçe arının yediği tek yiyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Arılarda bile dişi uzun yaşıyor