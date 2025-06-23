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Dünyanın En Pahalı Yiyeceği: Kilosu 45 Bin TL! Sadece Çay Kaşığıyla Toplanıyor

Dünyanın En Pahalı Yiyeceği: Kilosu 45 Bin TL! Sadece Çay Kaşığıyla Toplanıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.06.2025 - 11:27

‘Kraliçe arı’nın ömrünü uzatması ve şifa kaynağı olarak bilinen arı sütünün toplanmasına başlandı. Arı sütü her kovandan çay kaşığı ile alınıyor ve kilosu 45 bin TL’den satılıyor. Arıcılar üretimi baldan zor olan bu maddenin birçok hastalığı şifa olarak biliniyor.

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Dünyanın en pahalı yiyeceği: Kilosu 45 bin TL.

Dünyanın en pahalı yiyeceği: Kilosu 45 bin TL.

Arı sütü arıcılar tarafından üretilmeye başlandı. Üretimi baldan daha zorlu olan arı sütü, her kovandan çay kaşığıyla toplanıyor. Dünyanın en pahalı yiyeceği olduğu söylenen arı sütünün kilosu 45 bin TL’den satılıyor.  Hava sıcaklıklarına göre toplanması nisan, mayıs veya haziran aylarında başlıyor ve eylül ayına kadar devam ediyor. Bir kovandan günde 2 çay kaşığı toplanan arı sütünün faydaları ise saymakla bitmiyor. 

Arıcı Engin Ekinci, dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında olan arı sütünün 'Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arının ömrü 40 günken, sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişiyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar” dedi.

Kraliçe arının yediği tek yiyecek.

Kraliçe arının yediği tek yiyecek.

Kraliçe arının tek besin kaynağı arı sütü. Bu nedenle işçi arılara göre daha uzun yaşıyor. Ekinci, arı sütüne dair şunları söyledi:

'Bu mevsimlerde arı sütünün hasadını yapıyoruz. Sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kanser hastalığı gibi önemli birçok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen arı sütü, dünyanın en pahalı yiyeceklerinden birisi. Kilogram fiyatı yaklaşık 45 bin lira. 5 yıl öncesine kadar arı sütleri yurtdışından ithal olarak getirtiliyordu ancak son zamanlarda yerli arıcılarımız tarafından da üretilmeye başlandı. Bir günde bir kovandan yaklaşık 2 çay kaşığı kadar arı sütü alabiliyoruz. Arı sütü vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin. Arı sütü kraliçe arının tek besin kaynağı. Bir işçi arının ömrü yaklaşık 40 günken arı sütü ile beslenen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişebiliyor. Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arı 40 gün yaşarken sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü daha uzun oluyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar onu tahmin bile edemeyiz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Arılarda bile dişi uzun yaşıyor