Dünyanın En Pahalı Yiyeceği: Kilosu 45 Bin TL! Sadece Çay Kaşığıyla Toplanıyor

Arı sütü arıcılar tarafından üretilmeye başlandı. Üretimi baldan daha zorlu olan arı sütü, her kovandan çay kaşığıyla toplanıyor. Dünyanın en pahalı yiyeceği olduğu söylenen arı sütünün kilosu 45 bin TL’den satılıyor. Hava sıcaklıklarına göre toplanması nisan, mayıs veya haziran aylarında başlıyor ve eylül ayına kadar devam ediyor. Bir kovandan günde 2 çay kaşığı toplanan arı sütünün faydaları ise saymakla bitmiyor.

Arıcı Engin Ekinci, dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında olan arı sütünün 'Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arının ömrü 40 günken, sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişiyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar” dedi.