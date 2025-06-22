‘Temiz Beslenme’ Nedir? Hangi Besinlerin Gerçekten Temiz Olduğunu Anlatıyoruz!

Temiz beslenme, vücudun ihtiyacı olan besin maddelerinin en sağlıklı ve doğal haliyle tüketilmesi demek. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme açısından önem taşıyan bu kavram zaman zaman kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle de hangi besinlerin temiz sayılıp sayılmadığı söz konusu olduğunda!

Biz de sizler için rehber niteliğinde bir içerik hazırlayalım ve konuya açıklık getirelim dedik. İşte temiz beslenme ve temiz besinler hakkında bilmeniz gerekenler! 🥦🥒🥑