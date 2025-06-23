Güney Kore’de Güzellik Baskısı: Kadın Erkek Fark Etmeksizin Toplumda Yer Edinebilmek İçin Estetik Yaptırılıyor

Güney Kore’de güzelliğe önem verildiği yıllardır bilinen bir durum. Ancak artık işin ciddiyeti artmış durumda. Toplumda yer edinebilmek, işe girebilmek, saygı görebilmek ve dahası… Aklınıza ne geliyorsa her şey güzel olmakla doğru orantılı ilerliyor. Toplum baskısı günden güne artıyor. @sinansaglamm adlı Instagram içerik üreticisi de bir videosunda bu konuya değindi. Gelin detaylara geçelim.