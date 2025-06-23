Olumsuz Konuşmanın Şaka Bile Olsa Hayattaki Etkisini Gösterdi: “Bombalı Saldırıda Vücudum Yandı”

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, başına gelen acı olayı paylaşarak izleyicilere ders verdi. Olumsuz konuşmanın etkisine dair bir uyarı yapmak istemişti. Eşiyle ilk tanıştığı zamanlarda tepkisini merak ettiği için sırtında yanık izleri olduğunu dile getiren kadın çok geçmeden bombalı saldırıda yaralanmıştı. O anları ibret için paylaşan kadın viral oldu. Gelin videoya geçelim!