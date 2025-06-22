"Japonya'da Kürt Sorunu Var": Japonya'da Yaşayan Kürtler Hakkındaki Video Gündem Oldu

Belirli aralıklarla Japonya'da yaşayan kürtlerin videosu gündem oluyor. Bu sefer de DW'nin X hesabında paylaştığı 'Japonya'da Kürt sorunu' başlıklı video gündeme oturdu. Japonya'daki Kürtlerin terörle ilişkilendirildiğini öne süren videoda, Kürtlerin Japonya'ya yerleşme sürecinden yaşadıkları sorunlara kadar birçok şeye değiniliyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce videoyu beraber izleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya'daki Kürtler hiç de azınlıkta değil.
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın