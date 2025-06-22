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"Japonya'da Kürt Sorunu Var": Japonya'da Yaşayan Kürtler Hakkındaki Video Gündem Oldu

"Japonya'da Kürt Sorunu Var": Japonya'da Yaşayan Kürtler Hakkındaki Video Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 22:25

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Belirli aralıklarla Japonya'da yaşayan kürtlerin videosu gündem oluyor. Bu sefer de DW'nin X hesabında paylaştığı 'Japonya'da Kürt sorunu' başlıklı video gündeme oturdu. Japonya'daki Kürtlerin terörle ilişkilendirildiğini öne süren videoda, Kürtlerin Japonya'ya yerleşme sürecinden yaşadıkları sorunlara kadar birçok şeye değiniliyor.

İşte detaylar...

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Önce videoyu beraber izleyelim...

Japonya'daki Kürtler hiç de azınlıkta değil.

Japonya'daki Kürtler hiç de azınlıkta değil.

Bir süredir Japonya'da yaşayan Kürtlerin videoları gündem oluyor. Orada bazı sorunlar yaşadıkları da sık sık konuşuluyor ve tartışılıyor. Bazı yazarlar da bu konuya dikkat çekiyorlar.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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