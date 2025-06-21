Emekliliğe Ayrılan Öğretmenin Çiçeklerle Uğurlandığı Anlar Gözlerimizi Doldurdu!

Niğde’deki Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde görev yapan Pembe Mavuş adlı edebiyat öğretmeni için tüm okul bir araya gelerek veda sürprizi hazırladı. O anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte etkileşimlerin odağı oldu. Şarkılar ve çiçekler eşliğinde veda edilen Pembe Mavuş, sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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