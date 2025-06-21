Emekliliğe Ayrılan Öğretmenin Çiçeklerle Uğurlandığı Anlar Gözlerimizi Doldurdu!

Niğde’deki Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde görev yapan Pembe Mavuş adlı edebiyat öğretmeni için tüm okul bir araya gelerek veda sürprizi hazırladı. O anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte etkileşimlerin odağı oldu. Şarkılar ve çiçekler eşliğinde veda edilen Pembe Mavuş, sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.