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Ehliyete Gelen IQ Sınırına İçerik Üreticisi Berk Keklik’ten Olası IQ Testi Parodisi Güldürdü

Ehliyete Gelen IQ Sınırına İçerik Üreticisi Berk Keklik’ten Olası IQ Testi Parodisi Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.06.2025 - 14:45

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İçerik üreticisi Berk Keklik yıllardır sosyal medyanın eskimeyen yüzlerinden. Espritüelliğiyle, oyunculuğuyla sevilen videolara imza atan Berk Keklik, geçtiğimiz hafta yeniden gündeme gelen bir konuya dair parodi paylaşımı yaptı. Ehliyet alabilmek için IQ testinde 79’un altına düşmemek geçtiğimiz hafta sosyal medyada konuşulan bir konuydu. Aslında yıllardır süregelen bir konu olsa da sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi goygoyları da beraberinde getirdi.

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İşte Keklik’in paylaşımı 👇

IQ testi zorunlu kılındığı takdirde Keklik’in videosundaki gibi bi’ senaryo yaşamak…

IQ testi zorunlu kılındığı takdirde Keklik’in videosundaki gibi bi’ senaryo yaşamak…

Ne yalan söyleyelim son soru bize de iki kere düşündürürdü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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