Ehliyete Gelen IQ Sınırına İçerik Üreticisi Berk Keklik’ten Olası IQ Testi Parodisi Güldürdü

İçerik üreticisi Berk Keklik yıllardır sosyal medyanın eskimeyen yüzlerinden. Espritüelliğiyle, oyunculuğuyla sevilen videolara imza atan Berk Keklik, geçtiğimiz hafta yeniden gündeme gelen bir konuya dair parodi paylaşımı yaptı. Ehliyet alabilmek için IQ testinde 79’un altına düşmemek geçtiğimiz hafta sosyal medyada konuşulan bir konuydu. Aslında yıllardır süregelen bir konu olsa da sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi goygoyları da beraberinde getirdi.