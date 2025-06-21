onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Devrin Kedisi Bile Başka: Sahibinden Projeksiyonu Açmasını İsteyen Kedinin Oyun Oynadığı Anlar

Devrin Kedisi Bile Başka: Sahibinden Projeksiyonu Açmasını İsteyen Kedinin Oyun Oynadığı Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.06.2025 - 12:44

İçerik Devam Ediyor

Devir teknoloji devri malum. Hal böyle olunca patili dostlarımız da çağa ayak uydurmayı öğreniyorlar. @alper_kolak_ adlı TikTok kullanıcısı da kedisinin oyun oynamak için projeksiyondan video açmasını istediği anları paylaştı. Derdini nasıl anlatacağını bilen akıllı kedi zekasıyla tebessüm ettirdi. Gelin o anlara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

İçerik üreticisi o anları, “Yeni nesil kedi” notuyla paylaştı.

İçerik üreticisi o anları, “Yeni nesil kedi” notuyla paylaştı.

Tatlı kediye beğeniler yağdı. Bakalım daha neler göreceğiz?

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın