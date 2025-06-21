Devrin Kedisi Bile Başka: Sahibinden Projeksiyonu Açmasını İsteyen Kedinin Oyun Oynadığı Anlar

Devir teknoloji devri malum. Hal böyle olunca patili dostlarımız da çağa ayak uydurmayı öğreniyorlar. @alper_kolak_ adlı TikTok kullanıcısı da kedisinin oyun oynamak için projeksiyondan video açmasını istediği anları paylaştı. Derdini nasıl anlatacağını bilen akıllı kedi zekasıyla tebessüm ettirdi. Gelin o anlara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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İçerik üreticisi o anları, “Yeni nesil kedi” notuyla paylaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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