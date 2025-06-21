Devrin Kedisi Bile Başka: Sahibinden Projeksiyonu Açmasını İsteyen Kedinin Oyun Oynadığı Anlar

Devir teknoloji devri malum. Hal böyle olunca patili dostlarımız da çağa ayak uydurmayı öğreniyorlar. @alper_kolak_ adlı TikTok kullanıcısı da kedisinin oyun oynamak için projeksiyondan video açmasını istediği anları paylaştı. Derdini nasıl anlatacağını bilen akıllı kedi zekasıyla tebessüm ettirdi. Gelin o anlara geçelim!