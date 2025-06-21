Doğru İnsanı Bulmaya Dair İlişki Testi Hazırlayan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ancak her ilişkinin dinamiği kendine özel. Bu sebeple ilgili sorular sizler için de geçerli olabilir ya da yanından yöresinden bile geçmiyor olsanız da mutlu bir birlikteliğe sahip olabilirsiniz. Anlayacağınız bu işleri bir matematiğe oturtmak pek de mümkün değil. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!