Doğru İnsanı Bulmaya Dair İlişki Testi Hazırlayan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bir sosyal medya kullanıcısı, hayatınızdaki kişinin doğru insan olup olmadığını anlayabileceğiniz birkaç soru paylaştı. Tabii bu sorular kendi düşüncelerine aitti. Ancak sosyal medya kullanıcıları hemfikir olmadı ve sorular karşısında tepkilerini yorumlarda dile getirdi. Gelin bir de birlikte bakalım!
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Sevgilinizin doğru insan olup olmadığını anlayabilmek yalnızca birkaç sorudan ibaret değil.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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