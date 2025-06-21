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Doğru İnsanı Bulmaya Dair İlişki Testi Hazırlayan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Doğru İnsanı Bulmaya Dair İlişki Testi Hazırlayan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.06.2025 - 11:55

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Bir sosyal medya kullanıcısı, hayatınızdaki kişinin doğru insan olup olmadığını anlayabileceğiniz birkaç soru paylaştı. Tabii bu sorular kendi düşüncelerine aitti. Ancak sosyal medya kullanıcıları hemfikir olmadı ve sorular karşısında tepkilerini yorumlarda dile getirdi. Gelin bir de birlikte bakalım!

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Sevgilinizin doğru insan olup olmadığını anlayabilmek yalnızca birkaç sorudan ibaret değil.

Sevgilinizin doğru insan olup olmadığını anlayabilmek yalnızca birkaç sorudan ibaret değil.

Ancak her ilişkinin dinamiği kendine özel. Bu sebeple ilgili sorular sizler için de geçerli olabilir ya da yanından yöresinden bile geçmiyor olsanız da mutlu bir birlikteliğe sahip olabilirsiniz. Anlayacağınız bu işleri bir matematiğe oturtmak pek de mümkün değil. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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