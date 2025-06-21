Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Ev İşleri ve Libidonun Bağlantısını Açıkladı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, akademik kimliğine ek olarak sosyal medya hesabından aktif olarak içerikler üretiyor. Etkileşimleri toplamayı başaran Özkara, dikkat çeken başlıklara yer veriyor. Şimdiyse ev işleri ve libido arasında nasıl bir ilişki olduğuna değindi. Aslında ev işlerini kadının üstlenmesinin cinsel arzuyu bastıran bir durum olduğunu anlattı. Gelin detaylarıyla ondan dinleyelim!