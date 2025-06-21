Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Ev İşleri ve Libidonun Bağlantısını Açıkladı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, akademik kimliğine ek olarak sosyal medya hesabından aktif olarak içerikler üretiyor. Etkileşimleri toplamayı başaran Özkara, dikkat çeken başlıklara yer veriyor. Şimdiyse ev işleri ve libido arasında nasıl bir ilişki olduğuna değindi. Aslında ev işlerini kadının üstlenmesinin cinsel arzuyu bastıran bir durum olduğunu anlattı. Gelin detaylarıyla ondan dinleyelim!
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Evlilikte cinselliğin azalmasına dair şikayetler yaşanabiliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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