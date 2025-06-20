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Uzmanlık Alanı Kediler Olan Bir İçerik Üreticisi Neden Israrla Eşyaları Yere Düşürdüklerini Açıkladı

Uzmanlık Alanı Kediler Olan Bir İçerik Üreticisi Neden Israrla Eşyaları Yere Düşürdüklerini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.06.2025 - 15:03

İçerik Devam Ediyor

Ah kediler… Hayatımızın neşe kaynağı patili dostlarımız, bazen bizi sabır sınavına sokabiliyorlar. Özellikle de yüksekte duran eşyaları ısrarla yere atma konusunda epey inatçılar. @bekireke adlı içerik üreticisi de bu davranışı neden yaptıklarını bir paylaşımıyla anlattı. Meğer hepsi bilinçliymiş. Gelin detayları ondan öğrenelim!

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İşte detaylar 👇

Kimi kediler bu konuda ısrarcı olmayabiliyor.

Kimi kediler bu konuda ısrarcı olmayabiliyor.

Ancak bazıları var ki, adeta hayatta en çok zevk aldıkları şey masaları devirmek gibi davranıyor. Sizin kedinizde durumlar nasıl? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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