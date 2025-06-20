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Eşinin Seçtiği Patatesleri Kendi Seçmiş Gibi Eşine Gösteren Adamın Yaşadığı Hayal Kırıklığı Güldürdü

Eşinin Seçtiği Patatesleri Kendi Seçmiş Gibi Eşine Gösteren Adamın Yaşadığı Hayal Kırıklığı Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.06.2025 - 14:18

İçerik Devam Ediyor

@kml_drk adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, eşiyle birlikte globalde akım olan bir videoyu çekti. Konu, kadınların kendi seçtiği meyve sebzeler dışındakileri beğenmemesiydi. İçerik üreticisi de parodisinde eşinin seçtiği patatesleri kendi seçmiş gibi gösteriyor ve tabii ki onay alamıyordu. Hepimizin yaşadığı o anlar viral oldu, videoya beğeniler yağdı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Video 20 milyona yakın izlenme aldı.

Video 20 milyona yakın izlenme aldı.

Marketlerde, pazarlarda en iyi meyve sebzeyi seçmek için özellikle kadınlar çaba sarf ediyor. Anneler, teyzeler, eşler fark etmeksizin bir başkası seçtiği meyve sebzeyi uzatırsa videodaki gibi sahneler yaşanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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