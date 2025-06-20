Eşinin Seçtiği Patatesleri Kendi Seçmiş Gibi Eşine Gösteren Adamın Yaşadığı Hayal Kırıklığı Güldürdü

@kml_drk adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, eşiyle birlikte globalde akım olan bir videoyu çekti. Konu, kadınların kendi seçtiği meyve sebzeler dışındakileri beğenmemesiydi. İçerik üreticisi de parodisinde eşinin seçtiği patatesleri kendi seçmiş gibi gösteriyor ve tabii ki onay alamıyordu. Hepimizin yaşadığı o anlar viral oldu, videoya beğeniler yağdı. Gelin detaylara geçelim!