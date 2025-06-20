Tasarımlarıyla Konuşulan Balenciaga’nın 500 Dolara Satışa Çıkan Plastik Terliği Anlam Ararken Beyinleri Yaktı

Dünyaca ünlü markalardan Balenciaga, modaya yön verenlerden. Ancak birçok tasarımı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Alışılmışın dışında ürünleri piyasaya sürmeleri günlerce sosyal medyada konuşulmalarını sağlıyor. Şimdiyse “Zero Sneaker” ile dillere düştüler. Biz anlam veremedik ama bir de siz görün isteriz. Gelin detaylara geçelim!