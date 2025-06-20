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Tasarımlarıyla Konuşulan Balenciaga’nın 500 Dolara Satışa Çıkan Plastik Terliği Anlam Ararken Beyinleri Yaktı

Tasarımlarıyla Konuşulan Balenciaga’nın 500 Dolara Satışa Çıkan Plastik Terliği Anlam Ararken Beyinleri Yaktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.06.2025 - 12:34

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Dünyaca ünlü markalardan Balenciaga, modaya yön verenlerden. Ancak birçok tasarımı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Alışılmışın dışında ürünleri piyasaya sürmeleri günlerce sosyal medyada konuşulmalarını sağlıyor. Şimdiyse “Zero Sneaker” ile dillere düştüler. Biz anlam veremedik ama bir de siz görün isteriz. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o görüntüler 👇

500 dolara satışa çıkan Zero Sneaker, “Hangi talebin arzı” dedirten tasarımlardan oldu.

500 dolara satışa çıkan Zero Sneaker, “Hangi talebin arzı” dedirten tasarımlardan oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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