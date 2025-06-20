Ağır Çekim ile Zıplama Akımına Katılan Gençlerin Yüzlerinin Hali Karşısında Kahkahalar Koptu

@ensaralby adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç, arkadaşlarıyla birlikte ağır çekimle zıpladıkları anları paylaştı. Sosyal medyada benzeri videolara sıklıkla rastlıyoruz. “Akıma bir de biz katılalım!” diyen gençler kısa sürede viral oldu. Zıpladıktan sonra yüzlerinin aldığı şekiller karşısında gülmemek elde değildi. Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Hepsinin yüzleriyle aynı benzerlikte fotoğraflar bulmaları da “Çabalarına sağlık” dedirtti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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