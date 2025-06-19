Yeni Radar Uygulamasına Sitem Eden Otobüs Şoförü: “Allah’ım Devletimizin Tuzaklarından Koru”

Yeni radar uygulaması bayram ile birlikte başlayınca vatandaşlardan tepkiler kısa sürede çığ gibi büyümüştü. Hız sınırları arasındaki kısa mesafe, bir anda hızın çok düşmesi vatandaşları sinir krizinin eşiğine getirmişti. Bir tepki de şehirler arası otobüs şoföründen geldi. Otobüs şoförü, sözlerine “Allah’ım devletimizin tuzaklarından koru” cümlesiyle başlamıştı.