Yeni Radar Uygulamasına Sitem Eden Otobüs Şoförü: “Allah’ım Devletimizin Tuzaklarından Koru”

Yeni radar uygulaması bayram ile birlikte başlayınca vatandaşlardan tepkiler kısa sürede çığ gibi büyümüştü. Hız sınırları arasındaki kısa mesafe, bir anda hızın çok düşmesi vatandaşları sinir krizinin eşiğine getirmişti. Bir tepki de şehirler arası otobüs şoföründen geldi. Otobüs şoförü, sözlerine “Allah’ım devletimizin tuzaklarından koru” cümlesiyle başlamıştı.
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Yeni radar uygulamasına tepkiler sürmeye devam edecek gibi görünüyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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