Erzurum’da İşçilikleriyle Gündem Olmuşlardı: Yapılan Yol Çalışması Başka Ekiple Düzeltildi

Erzurum’da yapılan bir yol çalışması sosyal medyanın diline düşmüştü. Yapılan boya işlemi pek de simetrik değildi ne yalan söyleyelim… Hal böyle olunca görüntüler kısa sürede gündem olmuştu. Şimdiyse düzeltildi ve son hali paylaşıldı. Başka bir ekip olması gerektiği gibi boya işlemini tamamlamıştı. Gelin detaylara geçelim!