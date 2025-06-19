Erzurum’da İşçilikleriyle Gündem Olmuşlardı: Yapılan Yol Çalışması Başka Ekiple Düzeltildi

Erzurum’da yapılan bir yol çalışması sosyal medyanın diline düşmüştü. Yapılan boya işlemi pek de simetrik değildi ne yalan söyleyelim… Hal böyle olunca görüntüler kısa sürede gündem olmuştu. Şimdiyse düzeltildi ve son hali paylaşıldı. Başka bir ekip olması gerektiği gibi boya işlemini tamamlamıştı. Gelin detaylara geçelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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