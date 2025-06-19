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Erzurum’da İşçilikleriyle Gündem Olmuşlardı: Yapılan Yol Çalışması Başka Ekiple Düzeltildi

Erzurum’da İşçilikleriyle Gündem Olmuşlardı: Yapılan Yol Çalışması Başka Ekiple Düzeltildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.06.2025 - 15:01

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Erzurum’da yapılan bir yol çalışması sosyal medyanın diline düşmüştü. Yapılan boya işlemi pek de simetrik değildi ne yalan söyleyelim… Hal böyle olunca görüntüler kısa sürede gündem olmuştu. Şimdiyse düzeltildi ve son hali paylaşıldı. Başka bir ekip olması gerektiği gibi boya işlemini tamamlamıştı. Gelin detaylara geçelim!

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Ne diyorsunuz, yeni hali mi eski hali mi?

Ne diyorsunuz, yeni hali mi eski hali mi?

İlk halinde bir sanatçı dokunuşu var diyebiliriz. E yaratıcılık da farklılık da var! Bizim bi’ kafamız karıştı. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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