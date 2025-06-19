İçerik Üreticisi Berk Keklik’ten Tespitlerle Dolu Paylaşım: Erkekler Ne Der, Kadınlar Ne Anlar!

İçerik üreticisi Berk Keklik, sosyal medyada paylaşım yapmaya başladığı ilk günlerden bu yana sevilen isimlerden olmayı başardı. Yaratıcı içerik fikirleri ve başarılı oyunculuğuyla beğenileri toplamayı başarıyor. Şimdiyse erkeklerin kadınlara söylediklerinden, kadınların ne anladığına dair bir paylaşımla karşımızda. Gelin detaylara geçelim!
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Yanlış anlama işini kadınlar olarak bi’ seviyoruz kabul edelim.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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