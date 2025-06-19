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İçerik Üreticisi Berk Keklik’ten Tespitlerle Dolu Paylaşım: Erkekler Ne Der, Kadınlar Ne Anlar!

İçerik Üreticisi Berk Keklik’ten Tespitlerle Dolu Paylaşım: Erkekler Ne Der, Kadınlar Ne Anlar!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.06.2025 - 12:13

İçerik Devam Ediyor

İçerik üreticisi Berk Keklik, sosyal medyada paylaşım yapmaya başladığı ilk günlerden bu yana sevilen isimlerden olmayı başardı. Yaratıcı içerik fikirleri ve başarılı oyunculuğuyla beğenileri toplamayı başarıyor. Şimdiyse erkeklerin kadınlara söylediklerinden, kadınların ne anladığına dair bir paylaşımla karşımızda. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Yanlış anlama işini kadınlar olarak bi’ seviyoruz kabul edelim.

Yanlış anlama işini kadınlar olarak bi’ seviyoruz kabul edelim.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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