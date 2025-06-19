Kanser Hastası Yakınları İçin Saçlarını Kazıyan Aile Üyeleri O Anlarıyla Duygulandırdı

Kanser hastası kişilerin tedavi süreci sebebiyle saçlarını kesecekleri ilk anda, ailelerinin destek olmak için yaptığı sürprizlerden kesitler sosyal medyada viral oldu. Kanser hastası yakınlarına desteklerini böyle göstermek isteyen aile üyeleri bizleri de duygulandırdı. Gelin o anları birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kabullenmesi zor olabilecek bu anda yakınlarına yalnız olmadıklarını göstermek isteyen aile üyeleri tebessüm ettirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
sabah sabah ağlattınız beni ya :(