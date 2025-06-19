Kanser Hastası Yakınları İçin Saçlarını Kazıyan Aile Üyeleri O Anlarıyla Duygulandırdı

Kanser hastası kişilerin tedavi süreci sebebiyle saçlarını kesecekleri ilk anda, ailelerinin destek olmak için yaptığı sürprizlerden kesitler sosyal medyada viral oldu. Kanser hastası yakınlarına desteklerini böyle göstermek isteyen aile üyeleri bizleri de duygulandırdı. Gelin o anları birlikte izleyelim!