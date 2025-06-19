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Kanser Hastası Yakınları İçin Saçlarını Kazıyan Aile Üyeleri O Anlarıyla Duygulandırdı

Kanser Hastası Yakınları İçin Saçlarını Kazıyan Aile Üyeleri O Anlarıyla Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.06.2025 - 08:48

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Kanser hastası kişilerin tedavi süreci sebebiyle saçlarını kesecekleri ilk anda, ailelerinin destek olmak için yaptığı sürprizlerden kesitler sosyal medyada viral oldu. Kanser hastası yakınlarına desteklerini böyle göstermek isteyen aile üyeleri bizleri de duygulandırdı. Gelin o anları birlikte izleyelim!

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Kabullenmesi zor olabilecek bu anda yakınlarına yalnız olmadıklarını göstermek isteyen aile üyeleri tebessüm ettirdi.

Kabullenmesi zor olabilecek bu anda yakınlarına yalnız olmadıklarını göstermek isteyen aile üyeleri tebessüm ettirdi.

Benzer videolarla sosyal medyada zaman zaman karşılaşıyoruz. Etkileşimlerin odağı olan kesitler görenlere birçok duyguyu anda anda yaşatıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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