Çin Kadın Basketbol Takımı Oyuncusu 2.26 Boyundaki Zhang Ziyu'nun Rakiplerine Yaşattığı Zor Anlar Gündem Oldu

Çin Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Zhang Ziyu'nun videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi 2.26 boyu ile dikkat çekiyor. Sahada boyu ile farkını ortaya koyan oyuncu, genel olarak rakiplerine karşı rahat bir üstünlük sağlıyor. Fakat ortaya çıkan görüntüler 'adalet' meselesini gündeme getiriyor.
Takımın, Bosna Hersek ile olan maçında çekilen görüntüler de gündem oldu. Bosna Hersekli oyuncuların Zhang Ziyu ile mücadelesi tartışma yarattı.
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Geçtiğimiz olimpiyatlarda, güç denkliği meselesi sürece damgasını vurmuştu hatırlarsanız.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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