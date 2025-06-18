Çin Kadın Basketbol Takımı Oyuncusu 2.26 Boyundaki Zhang Ziyu'nun Rakiplerine Yaşattığı Zor Anlar Gündem Oldu

Çin Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Zhang Ziyu'nun videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi 2.26 boyu ile dikkat çekiyor. Sahada boyu ile farkını ortaya koyan oyuncu, genel olarak rakiplerine karşı rahat bir üstünlük sağlıyor. Fakat ortaya çıkan görüntüler 'adalet' meselesini gündeme getiriyor.

Takımın, Bosna Hersek ile olan maçında çekilen görüntüler de gündem oldu. Bosna Hersekli oyuncuların Zhang Ziyu ile mücadelesi tartışma yarattı.