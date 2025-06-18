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Çin Kadın Basketbol Takımı Oyuncusu 2.26 Boyundaki Zhang Ziyu'nun Rakiplerine Yaşattığı Zor Anlar Gündem Oldu

Çin Kadın Basketbol Takımı Oyuncusu 2.26 Boyundaki Zhang Ziyu'nun Rakiplerine Yaşattığı Zor Anlar Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.06.2025 - 21:25

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Çin Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Zhang Ziyu'nun videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi 2.26 boyu ile dikkat çekiyor. Sahada boyu ile farkını ortaya koyan oyuncu, genel olarak rakiplerine karşı rahat bir üstünlük sağlıyor. Fakat ortaya çıkan görüntüler 'adalet' meselesini gündeme getiriyor.

Takımın, Bosna Hersek ile olan maçında çekilen görüntüler de gündem oldu. Bosna Hersekli oyuncuların Zhang Ziyu ile mücadelesi tartışma yarattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Geçtiğimiz olimpiyatlarda, güç denkliği meselesi sürece damgasını vurmuştu hatırlarsanız.

Geçtiğimiz olimpiyatlarda, güç denkliği meselesi sürece damgasını vurmuştu hatırlarsanız.

Ziyu'nun Bosna Hersek oyuncularına yaşattığı zor anlar da benzer bir konuyu gündeme getirdi. Maçı sonucunda Çin 124, Bosna-Hersek 57 oldu. Zhang Ziyu 16 sayı ve 7 ribaund ile yine üstünlüğünü konuşturdu. Ayrıca, 13 Haziran'da Linyi'de oynanan başka bir maçta Çin, Bosna-Hersek'i 101-55 yendi. 

Peki sizce bu durum adil mi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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