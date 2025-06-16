Müşteri Kuryeden Kedisini Beslemesini İstedi: Anahtarla Eve Giren Kurye O Anları Paylaştı

@ertantasdemirr adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kurye başına gelen bir olayı paylaşmasıyla kurgu mu değil mi diye düşündürdü. Müşteri döner sipariş ederek notlar kısmına, “Şehir dışına çıkıyorum kedimi besler misiniz?” yazmıştı. Döneri de kurye için sipariş etmişti. Gelin detayları videodan öğrenelim!