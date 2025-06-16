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Müşteri Kuryeden Kedisini Beslemesini İstedi: Anahtarla Eve Giren Kurye O Anları Paylaştı

Müşteri Kuryeden Kedisini Beslemesini İstedi: Anahtarla Eve Giren Kurye O Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.06.2025 - 15:42

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@ertantasdemirr adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kurye başına gelen bir olayı paylaşmasıyla kurgu mu değil mi diye düşündürdü. Müşteri döner sipariş ederek notlar kısmına, “Şehir dışına çıkıyorum kedimi besler misiniz?” yazmıştı. Döneri de kurye için sipariş etmişti. Gelin detayları videodan öğrenelim!

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İşte o anlar 👇

İzleyiciler videonun gerçek olduğundan şüphe etti.

İzleyiciler videonun gerçek olduğundan şüphe etti.

Ancak gerçek olduğu takdirde de başkasının evine girme cesaretinde bulunmasına şaşırdılar. Öte yandan ev sahibinin rahatlığı da dikkat çekti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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