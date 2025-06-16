Müşteri Kuryeden Kedisini Beslemesini İstedi: Anahtarla Eve Giren Kurye O Anları Paylaştı

@ertantasdemirr adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kurye başına gelen bir olayı paylaşmasıyla kurgu mu değil mi diye düşündürdü. Müşteri döner sipariş ederek notlar kısmına, “Şehir dışına çıkıyorum kedimi besler misiniz?” yazmıştı. Döneri de kurye için sipariş etmişti. Gelin detayları videodan öğrenelim!
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İzleyiciler videonun gerçek olduğundan şüphe etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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