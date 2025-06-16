Bambaşka Birine Dönüştü: Tüm Yüzüne Estetik Yaptıran Adam 20 Yaş Gençleşti

Estetik camiası öylesine gelişti ki, artık daha doğal sonuçlar da görebiliyoruz. Yüzünde ve boyun bölgesinde kırışıklık-sarkma problemi yaşayan bir adamın geçirdiği operasyonlar sonucu yeni hali sosyal medyada gündem oldu. Kendisi adeta 20 yaş gençleşmişti. Bıçak altına yatmaya değer mi değmez mi siz karar verin! Gelin detaylara geçelim.