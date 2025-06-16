Bambaşka Birine Dönüştü: Tüm Yüzüne Estetik Yaptıran Adam 20 Yaş Gençleşti

Estetik camiası öylesine gelişti ki, artık daha doğal sonuçlar da görebiliyoruz. Yüzünde ve boyun bölgesinde kırışıklık-sarkma problemi yaşayan bir adamın geçirdiği operasyonlar sonucu yeni hali sosyal medyada gündem oldu. Kendisi adeta 20 yaş gençleşmişti. Bıçak altına yatmaya değer mi değmez mi siz karar verin! Gelin detaylara geçelim.
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Doktorunu iyi seçmiş olacak ki, başarılı örneklere adı yazıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bakımlı görünmek, kilo kontrolü, dik duruş, ve canlı bakışlar zaten en az on yaş genç gösterir. Rahatsızlık veren bir fiziksel özellik olmadıkça olgun yaştak... Devamını Gör
Yanaklar öğle sıcağında şarap içmiş dayılar gibi :)))
Bazı dokunuşlar çok sihirli