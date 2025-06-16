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Bambaşka Birine Dönüştü: Tüm Yüzüne Estetik Yaptıran Adam 20 Yaş Gençleşti

Bambaşka Birine Dönüştü: Tüm Yüzüne Estetik Yaptıran Adam 20 Yaş Gençleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.06.2025 - 14:33

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Estetik camiası öylesine gelişti ki, artık daha doğal sonuçlar da görebiliyoruz. Yüzünde ve boyun bölgesinde kırışıklık-sarkma problemi yaşayan bir adamın geçirdiği operasyonlar sonucu yeni hali sosyal medyada gündem oldu. Kendisi adeta 20 yaş gençleşmişti. Bıçak altına yatmaya değer mi değmez mi siz karar verin! Gelin detaylara geçelim.

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İşte değişim 👇

Doktorunu iyi seçmiş olacak ki, başarılı örneklere adı yazıldı.

Doktorunu iyi seçmiş olacak ki, başarılı örneklere adı yazıldı.

Son yıllarda estetik operasyonlar epey revaçta. Özellikle burun estetiği ve dudak dolgusu sık tercih edilenlerden. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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SeuS

Bakımlı görünmek, kilo kontrolü, dik duruş, ve canlı bakışlar zaten en az on yaş genç gösterir. Rahatsızlık veren bir fiziksel özellik olmadıkça olgun yaştak... Devamını Gör

Fırat B.

Yanaklar öğle sıcağında şarap içmiş dayılar gibi :)))

Overthinking

Bazı dokunuşlar çok sihirli