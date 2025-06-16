Resim Çizme Akımını Yaparken Baba Olacağını Öğrenen Adamın Duygularına Ortak Olduk!

@yoncacerkovanli adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, eşi ile resim çizme akımına katıldı. Bilmeyenler için akımda çiftler birbirlerini resmediyor ve video sonunda sonucu gösteriyorlar. İçerik üreticisi kadın da eşine hamilelik haberini çizdiği resimle vermek istemişti. O anları anbean kaydeden kadın TikTok’tan paylaşmasıyla beğenilerle buluştu. Gelin birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Adamın yaşadığı heyecanla karışık sevinci bizleri de duygulandırdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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