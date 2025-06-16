Bir Gezgin, Türkiye’ye Gelen Turistlerin Tepki Paylaşımlarının Artması Hakkında Düşüncelerini Paylaştı

@sihirbazbayan adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk gezgin Ceren Yılmaz, son zamanlarda Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin tepki paylaşımları hakkında konuştu. Sizler de turistlerin eleştirel paylaşımlarıyla sosyal medyada karşılaşmışsınızdır. Eskiden övgüler yağarken şimdiyse tepkiler yağıyor. Ceren Yılmaz da milyonlara ulaşan tepki paylaşımları nedeniyle kültürümüzün zarar gördüğünü dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim!
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Ne yazık ki esnaf, işletmeci ve taksici konusunda yerli yabancı fark etmeksizin herkes sıkıntı yaşıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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