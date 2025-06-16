onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Gezgin, Türkiye’ye Gelen Turistlerin Tepki Paylaşımlarının Artması Hakkında Düşüncelerini Paylaştı

Bir Gezgin, Türkiye’ye Gelen Turistlerin Tepki Paylaşımlarının Artması Hakkında Düşüncelerini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.06.2025 - 10:03

İçerik Devam Ediyor

@sihirbazbayan adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk gezgin Ceren Yılmaz, son zamanlarda Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin tepki paylaşımları hakkında konuştu. Sizler de turistlerin eleştirel paylaşımlarıyla sosyal medyada karşılaşmışsınızdır. Eskiden övgüler yağarken şimdiyse tepkiler yağıyor. Ceren Yılmaz da milyonlara ulaşan tepki paylaşımları nedeniyle kültürümüzün zarar gördüğünü dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Ne yazık ki esnaf, işletmeci ve taksici konusunda yerli yabancı fark etmeksizin herkes sıkıntı yaşıyor.

Ne yazık ki esnaf, işletmeci ve taksici konusunda yerli yabancı fark etmeksizin herkes sıkıntı yaşıyor.

Durum böyle gittiği sürece nasıl sonuçlar göreceğimiz az çok tahmin ediliyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın