Kuşadası Sahilde Yaban Domuzu Sürüsü Tatilcilerle Birlikte Görüntülendi

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaban domuzları da merkezlere inmeye başladı. Özellikle Kuşadası’nda sıklıkla görüntülenen yaban domuzları şimdiyse sahile indi. Tatilciler güneşlenirken, yaban domuzları da yiyecek arayışındaydı. Herhangi bir zarar vermiyor olsalar da endişe edip korku yaşayanlar da oldu. O anları vatandaşlardan biri cep telefonuyla kayda alarak önlem için çağrı yaptı.