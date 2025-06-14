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Kuşadası Sahilde Yaban Domuzu Sürüsü Tatilcilerle Birlikte Görüntülendi

Kuşadası Sahilde Yaban Domuzu Sürüsü Tatilcilerle Birlikte Görüntülendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.06.2025 - 15:42

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Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaban domuzları da merkezlere inmeye başladı. Özellikle Kuşadası’nda sıklıkla görüntülenen yaban domuzları şimdiyse sahile indi. Tatilciler güneşlenirken, yaban domuzları da yiyecek arayışındaydı. Herhangi bir zarar vermiyor olsalar da endişe edip korku yaşayanlar da oldu. O anları vatandaşlardan biri cep telefonuyla kayda alarak önlem için çağrı yaptı.

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İşte o anlar 👇

Yaşam alanlarının ihlal edilmesi sonucu ne yazık ki yiyecek arayışları için merkeze inmek durumunda kalıyorlar.

Yaşam alanlarının ihlal edilmesi sonucu ne yazık ki yiyecek arayışları için merkeze inmek durumunda kalıyorlar.

Bir yandan da yerlilerin yemek artıklarıyla beslemesinin bir sonucu olarak da bi’ nebze evcilleştikleri ve insana alıştıkları da bir gerçek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Ahmet TOY

Onların da hakkı. Mutluyuz. Biz gidelim siz kalın.

Esmanur Alper

aynen kanka aynen dağı delip site yapıldığı için her yerdeler yaşam alanı mı bıraktınız köyler mahalleler dahil toplam 140.000 binlik ilçede her yere site ya... Devamını Gör

Ziya Akbaş

Giriş için para vermişler mi acaba???