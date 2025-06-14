Kuşadası Sahilde Yaban Domuzu Sürüsü Tatilcilerle Birlikte Görüntülendi

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaban domuzları da merkezlere inmeye başladı. Özellikle Kuşadası’nda sıklıkla görüntülenen yaban domuzları şimdiyse sahile indi. Tatilciler güneşlenirken, yaban domuzları da yiyecek arayışındaydı. Herhangi bir zarar vermiyor olsalar da endişe edip korku yaşayanlar da oldu. O anları vatandaşlardan biri cep telefonuyla kayda alarak önlem için çağrı yaptı.
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İşte o anlar 👇
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Yaşam alanlarının ihlal edilmesi sonucu ne yazık ki yiyecek arayışları için merkeze inmek durumunda kalıyorlar.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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aynen kanka aynen dağı delip site yapıldığı için her yerdeler yaşam alanı mı bıraktınız köyler mahalleler dahil toplam 140.000 binlik ilçede her yere site ya... Devamını Gör
Giriş için para vermişler mi acaba???