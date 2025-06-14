Türkiye’de Ev Almanın En Zor Olduğu 6 Şehir Sıralandı: İstanbul Listede Yok!

@genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler, günümüzde birçok kişinin karşılaştığı bir probleme değindi. Türkiye’de ev almanın en zor olduğu illeri sıraladılar. Herkesin aklına ilk gelenlerden olan İstanbul, ilk altı ilin sıralandığı listede yer almıyordu. Gelin hangi illermiş birlikte öğrenelim!
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Muğla’nın listenin ilk sırasında yer alması beklenen bir durumdu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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