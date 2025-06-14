Türkiye’de Ev Almanın En Zor Olduğu 6 Şehir Sıralandı: İstanbul Listede Yok!

@genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler, günümüzde birçok kişinin karşılaştığı bir probleme değindi. Türkiye’de ev almanın en zor olduğu illeri sıraladılar. Herkesin aklına ilk gelenlerden olan İstanbul, ilk altı ilin sıralandığı listede yer almıyordu. Gelin hangi illermiş birlikte öğrenelim!