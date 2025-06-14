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Türkiye’de Ev Almanın En Zor Olduğu 6 Şehir Sıralandı: İstanbul Listede Yok!

Türkiye’de Ev Almanın En Zor Olduğu 6 Şehir Sıralandı: İstanbul Listede Yok!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.06.2025 - 14:04

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@genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler, günümüzde birçok kişinin karşılaştığı bir probleme değindi. Türkiye’de ev almanın en zor olduğu illeri sıraladılar. Herkesin aklına ilk gelenlerden olan İstanbul, ilk altı ilin sıralandığı listede yer almıyordu. Gelin hangi illermiş birlikte öğrenelim!

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Muğla’nın listenin ilk sırasında yer alması beklenen bir durumdu.

Muğla’nın listenin ilk sırasında yer alması beklenen bir durumdu.

Peki ya diğer iller için ne düşünüyorsunuz? Artık eskiye nazaran ev alabilmek, ev kredisi çekebilmek hayal oldu. Sizi düşünceleriniz için yorumlarda bekliyoruz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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