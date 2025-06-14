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Mustafa Sarıgül Savaş Çıkması Durumunda, “Koşar mısın, Kaçar mısın?” Sorusunu Yanıtladı

Mustafa Sarıgül Savaş Çıkması Durumunda, “Koşar mısın, Kaçar mısın?” Sorusunu Yanıtladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.06.2025 - 12:31

13 Haziran’da İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldıralara, İran’dan da misilleme olarak karşılık geldi. İsrail ve İran arasındaki saldırılar devam ederken Mustafa Sarıgül de gündeme dair paylaşım yapmakta gecikmedi. Sarıgül biliyorsunuz ki Twitter’da epey aktif. Gündeme dair yorumunu da video paylaşımlarıyla dile getiriyor. Şimdiyse, “Savaş çıksa koşar mısın, kaçar mısın?” sorusunu yanıtladı.

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İşte detaylar 👇

“Ben senin gibi kaçanlardan değil, coşanlardanım.”

“Ben senin gibi kaçanlardan değil, coşanlardanım.”

Gözler İsrail ve İran arasındaki gelişmelerde. Sürecin nasıl sonuçlanacağı, neler doğuracağı merak konusu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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