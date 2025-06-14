Mustafa Sarıgül Savaş Çıkması Durumunda, “Koşar mısın, Kaçar mısın?” Sorusunu Yanıtladı

13 Haziran’da İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldıralara, İran’dan da misilleme olarak karşılık geldi. İsrail ve İran arasındaki saldırılar devam ederken Mustafa Sarıgül de gündeme dair paylaşım yapmakta gecikmedi. Sarıgül biliyorsunuz ki Twitter’da epey aktif. Gündeme dair yorumunu da video paylaşımlarıyla dile getiriyor. Şimdiyse, “Savaş çıksa koşar mısın, kaçar mısın?” sorusunu yanıtladı.