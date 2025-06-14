onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Her Ofiste Yaşanan Klima Kavgasına İlker Gümüşoluk’tan Güldüren Parodi

Her Ofiste Yaşanan Klima Kavgasına İlker Gümüşoluk’tan Güldüren Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.06.2025 - 11:40

İçerik Devam Ediyor

İlker Gümüşoluk, nokta atışı tespitleriyle hayatın içinden video paylaşımları yaparak kendini sevdiren isimlerden. Başarılı içerik üreticisi, oyunculuk konusunda da iyi olduğu için hangi konu ele alırsa alsın bizlere o anları resmen yaşatıyor. Şimdiyse havaların ısınmasıyla birlikte kapalı ortamlarda, özellikle de ofislerde yaşanan klima problemini parodileştirdi. Sizlerin de ofiste olsun, toplu taşıma da olsun muhakkak yaşadığı bir durumdur. Gelin bir de ondan izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Sıcak havalara dayanabilmek bazen zorlayıcı olabiliyor.

Sıcak havalara dayanabilmek bazen zorlayıcı olabiliyor.

Ancak klima çarpması da başka bir olumsuz durum. Hal böyleyken klima açılsın mı kapansın mı tartışmaları asla bitmeyecek diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın