Her Ofiste Yaşanan Klima Kavgasına İlker Gümüşoluk’tan Güldüren Parodi

İlker Gümüşoluk, nokta atışı tespitleriyle hayatın içinden video paylaşımları yaparak kendini sevdiren isimlerden. Başarılı içerik üreticisi, oyunculuk konusunda da iyi olduğu için hangi konu ele alırsa alsın bizlere o anları resmen yaşatıyor. Şimdiyse havaların ısınmasıyla birlikte kapalı ortamlarda, özellikle de ofislerde yaşanan klima problemini parodileştirdi. Sizlerin de ofiste olsun, toplu taşıma da olsun muhakkak yaşadığı bir durumdur. Gelin bir de ondan izleyelim!