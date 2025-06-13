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Azteklerin Doğum Ritüeli: Kadınlara Destek Olmak İçin Doğum Sancısı Çeken Erkekler!

Azteklerin Doğum Ritüeli: Kadınlara Destek Olmak İçin Doğum Sancısı Çeken Erkekler!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.06.2025 - 14:15

İçerik Devam Ediyor

Aztek Uygarlığı’nda uygulanan bir doğum ritüelini, @eceemaltayy adlı Instagram hesabından içerikler üreten Zeynep Ecem Altay anlattı. Azteklerde doğum yapmak savaş sayıldığı için kadınlar da savaşçı sayılıyordu. Bu sebeple erkekler de destek olmak durumundaydı. Peki bu destek nasıl mıydı? Erkeklerin testisine bağlanan kıskaç veya ipin çekiştirilmesiyleydi. Gelin bir de içerik üreticisinden dinleyelim!

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İşte detaylar 👇

Doğum ritüeli karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu.

Doğum ritüeli karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu.

Günümüzde de yapılması gerektiğine dair goygoylar yapıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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