Azteklerin Doğum Ritüeli: Kadınlara Destek Olmak İçin Doğum Sancısı Çeken Erkekler!

Aztek Uygarlığı’nda uygulanan bir doğum ritüelini, @eceemaltayy adlı Instagram hesabından içerikler üreten Zeynep Ecem Altay anlattı. Azteklerde doğum yapmak savaş sayıldığı için kadınlar da savaşçı sayılıyordu. Bu sebeple erkekler de destek olmak durumundaydı. Peki bu destek nasıl mıydı? Erkeklerin testisine bağlanan kıskaç veya ipin çekiştirilmesiyleydi. Gelin bir de içerik üreticisinden dinleyelim!