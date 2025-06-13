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Babasıyla Balık Tutan Çocuğun Poz Vermeye Çalışırken Yaşadığı Korku Sosyal Medyada Viral Oldu

Babasıyla Balık Tutan Çocuğun Poz Vermeye Çalışırken Yaşadığı Korku Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.06.2025 - 12:49

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@tolgahan.81 adlı Instagram kullanıcısı, oğluyla bir paylaşım yapmasıyla milyon izlenmeyi aştı. Babası, oğlunun balık korkusunu yenmesi için elinde tutmasını istemişti ve o anlarda fotoğraf çekeceğini söylemişti. Video kaydını başlatınca ise ortaya çıkan görüntüler izleyenleri güldürdü. Tatlı çocuk bir an önce poz verip bu çileden kurtulmak istiyordu. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Video, kısa sürede tüm sosyal mecralarda paylaşılır oldu.

Video, kısa sürede tüm sosyal mecralarda paylaşılır oldu.

Travmatik olduğunu söyleyenler ve babayı eleştirenler de oldu, kahkahalarıyla eşlik edenler de. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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