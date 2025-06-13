Babasıyla Balık Tutan Çocuğun Poz Vermeye Çalışırken Yaşadığı Korku Sosyal Medyada Viral Oldu

@tolgahan.81 adlı Instagram kullanıcısı, oğluyla bir paylaşım yapmasıyla milyon izlenmeyi aştı. Babası, oğlunun balık korkusunu yenmesi için elinde tutmasını istemişti ve o anlarda fotoğraf çekeceğini söylemişti. Video kaydını başlatınca ise ortaya çıkan görüntüler izleyenleri güldürdü. Tatlı çocuk bir an önce poz verip bu çileden kurtulmak istiyordu. Gelin birlikte izleyelim!