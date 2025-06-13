10 Gündür Öğretmenini Görmeyen Özel Gereksinimli Öğrencinin Kavuşma Anındaki Sevinci Kalpleri Eritti!

@sevgivarsaengelyok adlı Instagram hesabından içerikler üreten Zeynep öğretmen, her paylaşımıyla izleyenleri tebessüm ettirmeyi başarıyor. Onu çok seven öğrencileriyle yaptığı paylaşımlar karşısında saf sevgiyi ve masumiyeti bir kez daha hatırlıyoruz. Şimdiyse Yusuf adlı öğrencisiyle 10 günün sonunda kavuştukları anı paylaştı. Yusuf, öğretmenini görünce öylesine sevinmişti ki, videonun samimiyetini ekran başından hissettik. Gelin o anlara birlikte bakalım!