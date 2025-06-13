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Sokak Köpeğinin Tüylerini Tarayan Hayvansever Vatandaş O Anlarıyla Tebessüm Ettirdi

Sokak Köpeğinin Tüylerini Tarayan Hayvansever Vatandaş O Anlarıyla Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.06.2025 - 08:48

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İstanbul’da kayda alınan görüntüler, @maltepetakip adlı Instagram hesabının paylaşmasıyla sosyal medyada etkileşimlerle buluştu. Hayvansever bir vatandaşın sokak köpeğini taradığı anlar cep telefonuyla kaydedilmişti. Vatandaşın ince davranışı içimizi ısıttı. O anlar, “iyiler iyi ki var” dedirtti. Detaylar için tıklayın!

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İşte detaylar 👇

Masum dostlarımızdan sokak hayvanları iyi insanlarla karşılaşınca ortaya harika anlar çıkıyor.

Masum dostlarımızdan sokak hayvanları iyi insanlarla karşılaşınca ortaya harika anlar çıkıyor.

Hepsinin iyilerle denk gelmesi dileğiyle… Kimileri videodaki dostumuz kadar şanslı olamayabiliyor. Ancak sizler de onlar için bir şey yapmak istiyorsanız, havalar da ısınmışken bir kap suyu eksik etmeyin deriz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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