Sokak Köpeğinin Tüylerini Tarayan Hayvansever Vatandaş O Anlarıyla Tebessüm Ettirdi

İstanbul’da kayda alınan görüntüler, @maltepetakip adlı Instagram hesabının paylaşmasıyla sosyal medyada etkileşimlerle buluştu. Hayvansever bir vatandaşın sokak köpeğini taradığı anlar cep telefonuyla kaydedilmişti. Vatandaşın ince davranışı içimizi ısıttı. O anlar, “iyiler iyi ki var” dedirtti. Detaylar için tıklayın!
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Masum dostlarımızdan sokak hayvanları iyi insanlarla karşılaşınca ortaya harika anlar çıkıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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