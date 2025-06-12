Bir İçerik Üreticisi Orlando’da Satılan Ayakkabının Türkiye Fiyatlarını Karşılaştırarak İsyan Etti

@orkunbayer adlı içerik üreticisi Orlando seyahatinde popüler bir markanın ayakkabılarının fiyatlarını inceledi. Türkiye ile kıyaslamadan da edemedi. İlgili markanın Türkiye fiyatlarıyla yurt dışı fiyatları arasındaki fark bir süredir tartışma sebebi. İzleyiciler de video karşısında yorumlarda buluşarak düşüncelerini belirtti. Gelin detaylara geçelim!
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Bilindik birçok yabancı markanın Türkiye’de fiyatları erişilemez durumda.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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