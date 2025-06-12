Çirkin Bir Yer Görene Kadar Haritadan Türkiye’yi İnceleyen Yabancı Kadın Ankara’yı Görünce Videoyu Sonlandırdı

@bellsexplores adlı Instagram hesabından içerikler üreten yabancı bir kadın, internet üzerinden harita aracılığıyla dünyayı keşfediyor. Ülke ülke ilerleyen kadın, çirkin bulacağı bir manzara görene kadar keşif yapıyor. Şimdiyse Türkiye’yi gezdi. Dört bir yanı cennet olan ülkemizde nereye baksa doğa manzarası görmüştü. Ta ki Ankara’ya gelene kadar… Gelin videoya geçelim!
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Ankara’nın sevilmemesine dair goygoylar sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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