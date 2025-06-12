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Çirkin Bir Yer Görene Kadar Haritadan Türkiye’yi İnceleyen Yabancı Kadın Ankara’yı Görünce Videoyu Sonlandırdı

Çirkin Bir Yer Görene Kadar Haritadan Türkiye’yi İnceleyen Yabancı Kadın Ankara’yı Görünce Videoyu Sonlandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.06.2025 - 13:02

İçerik Devam Ediyor

@bellsexplores adlı Instagram hesabından içerikler üreten yabancı bir kadın, internet üzerinden harita aracılığıyla dünyayı keşfediyor. Ülke ülke ilerleyen kadın, çirkin bulacağı bir manzara görene kadar keşif yapıyor. Şimdiyse Türkiye’yi gezdi. Dört bir yanı cennet olan ülkemizde nereye baksa doğa manzarası görmüştü. Ta ki Ankara’ya gelene kadar… Gelin videoya geçelim!

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Ankara’nın sevilmemesine dair goygoylar sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkıyor.

Ankara’nın sevilmemesine dair goygoylar sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkıyor.

Özellikle İstanbulluların baş düşmanı desek yeridir. Halbuki Ankara’yı da sevmek için nedenler var. Ancak yabancı içerik üreticisinin bile Ankara’da duraksamış olması bi’ güldürmedi değil.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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