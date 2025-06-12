Çirkin Bir Yer Görene Kadar Haritadan Türkiye’yi İnceleyen Yabancı Kadın Ankara’yı Görünce Videoyu Sonlandırdı

@bellsexplores adlı Instagram hesabından içerikler üreten yabancı bir kadın, internet üzerinden harita aracılığıyla dünyayı keşfediyor. Ülke ülke ilerleyen kadın, çirkin bulacağı bir manzara görene kadar keşif yapıyor. Şimdiyse Türkiye’yi gezdi. Dört bir yanı cennet olan ülkemizde nereye baksa doğa manzarası görmüştü. Ta ki Ankara’ya gelene kadar… Gelin videoya geçelim!