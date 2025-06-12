onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
ChatGPT Kullanıcısı Kadın Başka Kullanıcıların Bilgileriyle Kendi Bilgilerinin Karıştığını Fark Etti

ChatGPT Kullanıcısı Kadın Başka Kullanıcıların Bilgileriyle Kendi Bilgilerinin Karıştığını Fark Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.06.2025 - 11:19

İçerik Devam Ediyor

ChatGPT kullanıcısı bir kadın, uygulamadayken başına gelen olayı paylaşmasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Biliyorsunuz ki ChatGPT son zamanların en popüler uygulaması. Kullanıcılar özel bilgilerinden, günlük hayatına birçok detayı uygulamada paylaşıyor. Ancak yurt dışında yaşanan olay kafalarda soru işareti oluşturdu. ChatGPT kullanıcısı kadın başka bir kullanıcıyla sohbetlerinin karıştığını fark etmişti. Bilgilerin karışması ise güven sorununa neden oldu. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Artık ChatGPT hayatımızın merkezinde desek abartmış olmayız.

Artık ChatGPT hayatımızın merkezinde desek abartmış olmayız.

Akla gelen her fikri önce ChatGPT’ye danışan kullanıcılar var. Hal böyleyken sohbetlerin karışma ihtimali, başka kullanıcıların bilgilerine erişim büyük bir soruna yol açabilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın