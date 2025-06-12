ChatGPT Kullanıcısı Kadın Başka Kullanıcıların Bilgileriyle Kendi Bilgilerinin Karıştığını Fark Etti

ChatGPT kullanıcısı bir kadın, uygulamadayken başına gelen olayı paylaşmasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Biliyorsunuz ki ChatGPT son zamanların en popüler uygulaması. Kullanıcılar özel bilgilerinden, günlük hayatına birçok detayı uygulamada paylaşıyor. Ancak yurt dışında yaşanan olay kafalarda soru işareti oluşturdu. ChatGPT kullanıcısı kadın başka bir kullanıcıyla sohbetlerinin karıştığını fark etmişti. Bilgilerin karışması ise güven sorununa neden oldu. Gelin detaylara geçelim!
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Artık ChatGPT hayatımızın merkezinde desek abartmış olmayız.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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