ChatGPT Kullanıcısı Kadın Başka Kullanıcıların Bilgileriyle Kendi Bilgilerinin Karıştığını Fark Etti

ChatGPT kullanıcısı bir kadın, uygulamadayken başına gelen olayı paylaşmasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Biliyorsunuz ki ChatGPT son zamanların en popüler uygulaması. Kullanıcılar özel bilgilerinden, günlük hayatına birçok detayı uygulamada paylaşıyor. Ancak yurt dışında yaşanan olay kafalarda soru işareti oluşturdu. ChatGPT kullanıcısı kadın başka bir kullanıcıyla sohbetlerinin karıştığını fark etmişti. Bilgilerin karışması ise güven sorununa neden oldu. Gelin detaylara geçelim!