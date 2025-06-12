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İçerik Üreticisi Gizem Bilig, “Ateş Pahası” Demenin Nereden Çıktığını Anlattı

İçerik Üreticisi Gizem Bilig, “Ateş Pahası” Demenin Nereden Çıktığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.06.2025 - 08:58

İçerik Devam Ediyor

İçerik üreticisi Gizem Bilig, ilgi çeken paylaşımlarıyla viral olan isimlerden. Şimdiyse “ateş pahası” kullanımının hikayesiyle karşımızda. “Ateş pahası” demenin Kanuni Sultan Süleyman zamanında ortaya çıktığını anlatan Gizem Bilig, yine soluksuz izletti kendini. Gelin videoya geçelim!

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İşte detaylar 👇

Uyanık köylü gibi sizlerin de tanıdıkları muhakkak vardır.

Uyanık köylü gibi sizlerin de tanıdıkları muhakkak vardır.

Sayelerinde “bu kadarı da olmaz” dediğimiz her şeyin olduğunu görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Benzeri bir hikayeniz varsa yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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